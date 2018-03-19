Крашенки: история и современность главного символа Пасхи

Православные христиане в 2018 году будут отмечать Пасху 8 апреля. Писанки, крашенки – это все способы декорирования пасхальных яиц. Первые отличаются тем, что на них обычно вручную наносится роспись с каким-нибудь сюжетом или орнаментом. Вторые просто красят, причем с использованием самых разных технологий, – вот потому они и "крашенки". Согласно старинным традициям, заниматься и теми, и другими положено в Чистый четверг, когда готовят и четверговую соль, которой впоследствии подсаливают блюда праздничного стола.

Опять же из глубины веков пришел обычай красить пасхальные яйца преимущественно в красный цвет или его производные, с чем ассоциируется и верный "бабушкин" метод с луковой шелухой. Некоторые предания утверждают, что красными становились камни, на которые капала кровь распятого Христа, и потому Мария Магдалина принесла императору Тиберию именно красное яйцо. В этом действии заложен двойной смысл: цвет окрашенного яйца, несомненно, говорил о страданиях, перенесенных Христом. Но факт того, что Магдалина принесла не камень, а яйцо, стал трактоваться как победа жизни над смертью: ведь яйцо и символизирует жизнь.

Если говорить о крашенках в славянской культуре, то можно сюда же вплести и языческие обычаи: красные яйца фигурировали на празднике весны и были посвящены богу солнца Яриле.

Цветовая азбука

Конечно, со временем пасхальные яйца стали красить не только в красный цвет – ведь богатая цветовая гамма только усиливала атмосферу праздничности. И к тому же, как известно, каждый цвет несет свою смысловую нагрузку. Так, тот же красный неизменно ассоциируется с любовью и жизнью, желтый – с солнцем, светом и хорошим урожаем, зеленый – с весной и пробуждением, коричневый – с плодородной землей. Кстати, черный цвет, который на крашенках встречается довольно редко, тоже свидетельствует об уважении к земле – в праздничный день крестьяне стремились его засвидетельствовать таким образом.

Само слово "крашенка" имеет украинское происхождение. Там так называют пасхальные яйца с равномерной окраской. Этим они отличаются от скробанок, на которых поверх краски выцарапывается острым предметом узор, и малеванок, куда декор наносится кисточкой.

Интересно, что в каждом регионе Украины доминирующей является какая-нибудь одна цветовая гамма оформления крашенок, другие практически не используются. Так, например, на Полтавщине приоритет отдается белому, желтому и светло-зеленому цветам. У жителей Прикарпатья в почете красный, желтый и черный цвета. В Черниговской области дополнением к красному и черному выступает белый.

Крашенки: старинные и современные способы окраски

Пожалуй, одним из самых популярных "экологически чистых" способов окрашивания яиц с давних пор является их вываривание в луковой шелухе. Небольшие изменения в этой технологии позволяют получить разные результаты. Так, например, если просто заполнить кастрюлю луковой шелухой на треть или наполовину, налить туда воды и сварить в ней яйца, то они получатся с однотонной красно-коричневой окраской. А можно поступить и по другому: просто обернуть каждое яйцо несколькими кусочками луковой шелухи, обвязать его марлей и сварить в чистой воде – тогда яйца получатся "мраморными".

Другой способ заключается в том, чтобы нитками прикрепить к каждому яйцу листики свежей петрушки или березы. Тогда яйца будут коричневыми, а в тех местах, где были прикреплены листья, останутся ярко-желтые отпечатки.

Можно кипятить яйца в отваре молодых березовых листьев – тогда они получатся почти золотистыми, и этот эффект усилится, если их остудить и протереть тампоном, смоченным растительным маслом.

Более современный подход к декору крашенок предполагает использование анилиновых красителей. Для того чтобы они хорошо легли на поверхность, скорлупа должна быть идеально чистой: будет даже не лишним предварительно помыть яйца с гелем для посуды. Можно каждое сваренное яйцо полностью окунать в миску с красителем одного цвета, а можно подойти к делу творчески: например, окунуть яйцо всего наполовину, дать ему высохнуть, а потом неокрашенной половинкой опустить в сосуд с красителем контрастного оттенка.