Прогноз погоды на 22 марта в Украине: ночью мороз, днем оттепель

В ближайшие сутки, 22 марта, над территорией Украины останется холодная воздушная масса, погоду будет определять поле повышенного давления, лишь южной части - атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Украине - без существенных осадков, лишь ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму пройдет снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях 10-15° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем +1...+6°.

В западных областях Украины без осадков, температура ночью -10...-13°, днем около 0...+2°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -11...-13°, днем +1...+3°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с

На севере Украины ясно. Температура ночью -5...-7°, днем 0...+2°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью -5...-7°, днем около 0...+2°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью -5...-7°, днем 0...+2°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью -4...-6°, днем около +1...+3°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В Крыму ясно; температура ночью -1...+1°, днем +3...+5°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,5 градусов тепла в 1974 году, а самая низкая ночью – на отметке 18,4 градусов мороза в 1942 году.