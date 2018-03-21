Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко рассказал, когда Украина должна вступить в НАТО Порошенко рассказал, когда Украина должна вступить в НАТО
Новости: Европарламент собирается затруднить строительство "Северного Потока 2" Европарламент воспрепятствовал "Северному потоку-2"
Новости: Арум: Ломаченко - один из величайших боксеров, которых вы когда-либо видели Арум: Ломаченко - один из величайших боксеров, которых вы когда-либо видели
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 24-25 марта Афиша интересных событий в Украине на 24-25 марта
X

Украина переходит на летнее время: когда переводить часы

Когда переводить часы
20:47 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Перевод часов на летнее время в Украине в 2018 году состоится в ночь на 25 марта, стрелки часов необходимо будет перевести на час вперед.

Согласно постановлению Кабинета Министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.

В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта.

Переход на летнее время в Украине произойдет традиционно в последние выходные первого месяца весны – в ночь с 24 на 25 марта, так как следующие выходные разделены разными месяцами – 31 марта (суббота) и 1 апреля (воскресенье).

Долгожданное потепление: когда в Украину придет настоящая весна

Сам перевод часов происходит в 3 часа ночи на час вперед, поэтому чтобы быть в курсе правильного времени, стоит заранее перевести стрелки часов. Благо это будет воскресенье, и проспать на работу не получится, но спать придется на час меньше.

Вместе с Украиной на летнее время перейдут более 110 стран мира, в том числе и страны ЕС. Хотя Европарламент в феврале и призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время – там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.

Не осуществляют переход на летнее время только Исландия и Беларусь.

Россия остается в "зимнем времени" с 2014 года, когда вышла новая редакция закона "Об исчислении времени". Так что после перевода стрелок в Украине и РФ время "уравняется". Вместе с Россией не переводят часы также аннексированный Крым и оккупированные районы Луганской и Донецкой областей – так называемые "Луганская и Донецкая народные республики".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 25 марта, Когда Украина переходит на летнее время, Летнее время, Перевод часов, Переход на летнее время.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Папа Римский наказал украинских монахов Прогноз погоды на 22 марта в Украине: ночью мороз, днем оттепель Долгожданное потепление: когда в Украину придет настоящая весна

Последние новости

Глава МИД Великобритании сравнил Путина с Гитлером Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП Премьера украинского фильма "Дельта" состоится на Docudays UA
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
04 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
05 Сабо спрогнозировал уход Цыганкова из "Динамо"
Новости сегодня
21:01 Уморительные ситуации с собаками, от которых у вас точно поднимется настроение
20:59 Иллюстрации о недостатках современного общества, в которых вы увидите себя (Фото)
20:54 Джима о своем будущем в биатлоне
20:53 Звезда сериала "Великолепный век" поделилась архивным фото до пластики
20:40 Хьюи Фьюри: Я боец мирового уровня и стану чемпионом мира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина меняет условия въезда для граждан России Украина меняет условия въезда для граждан РФ
Новости: Украина переходит на летнее время: когда переводить часы Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
Новости: В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки Украинцам не будут выдавать паспорта в форме книжки
Новости: Милла Йовович похвасталась снимками без макияжа Милла Йовович похвасталась снимками без макияжа
Добавить комментарий
0