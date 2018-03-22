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Прогноз погоды на 23 марта в Украине: потепление днем, морозы ночью

Прогноз погоды на 23 марта
17:49 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Синоптики прогнозируют в Украине холодную погоду с ночными морозами.

В Украине в ближайшие сутки сохранится холодная погода с ночными морозами; погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь южная часть страны окажется в зоне влияния циклона над Черным морем, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла. На остальной территории страны - без осадков; ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 10-15°, в Карпатах до 18° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На дорогах местами гололедица.

 

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В западных областях Украины без осадков, температура ночью -11...-13°, днем около 0...+2°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -11...-13°, днем +2...+4°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с

На севере Украины ясно. Температура ночью -10...-12°, днем 0...+2°. Ветер юго-западный  5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью -11...-13°, днем около 0...+2°. Ветер югоо-западный  5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью -12...-14°, днем -1...+1°. Ветер юго-западный  5-10 м/с.

В южных областях Украины снег с дождем, температура ночью -5...-7°, днем около -1...+1°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В Крыму дождь; температура ночью -1...+1°, днем +6...+8°. Ветер северо-восточный  7-12 м/с.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -10...-12° мороза, днем +1...+3°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 20,4 градусов тепла в 1913 году, самая низкая ночью – на отметке 17,3 градусов мороза в 1942 году.

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Новости Украины, Морозы, Погода, Погода в Украине, Потепление, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 23 марта, Синоптики, Циклон.
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