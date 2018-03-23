В Минобразования пообещали обеспечить начальную школу новыми учебниками

Новая украинская школа заработает с первого сентября и до этого срока первые классы получат новые учебники. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Новая украинская школа заработает с первого сентября - первые классы идут учиться по новому стандарту начального образования. Сейчас уже начали подготовку 22 тысячи учителей. Кроме дистанционного курса, у них есть сессии очного курса. Мы готовим для этого нового стандарта новые учебники для первого класса и учебники будут до первого сентября", - сообщила Л.Гриневич.

Кроме того, министр признала, что на сегодняшний день в Украине существует проблема с местами в школах и детсадах.

"По поводу мест - у нас есть проблемы с местами в школах... В местах интенсивной жилой застройки в первую очередь сдаются квартиры и зарабатываются деньги и только потом при хороших обстоятельствах сдают такие объекты, как детские сады и школы", - резюмировала Л.Гриневич.