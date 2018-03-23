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В Минобразования пообещали обеспечить начальную школу новыми учебниками

Урок в школе
11:08 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство образования обещает обещает обеспечить новыми учебниками первые классы до 1 сентября.

Новая украинская школа заработает с первого сентября и до этого срока первые классы получат новые учебники. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Новая украинская школа заработает с первого сентября - первые классы идут учиться по новому стандарту начального образования. Сейчас уже начали подготовку 22 тысячи учителей. Кроме дистанционного курса, у них есть сессии очного курса. Мы готовим для этого нового стандарта новые учебники для первого класса и учебники будут до первого сентября", - сообщила Л.Гриневич.

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 Кроме того, министр признала, что на сегодняшний день в Украине существует проблема с местами в школах и детсадах.

"По поводу мест - у нас есть проблемы с местами в школах... В местах интенсивной жилой застройки в первую очередь сдаются квартиры и зарабатываются деньги и только потом при хороших обстоятельствах сдают такие объекты, как детские сады и школы", - резюмировала Л.Гриневич.

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Новости Украины, Минобразования, Начальные классы, Новая украинская школа, Новые учебники, Обеспечение, Первый класс.
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