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Повестка дня: Рада рассмотрит законопроект о высшем образовании

Заседание Верховной Рады
09:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Верховная Рада в пятницу намерена рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон о высшем образовании.

Верховная Рада в пятницу, 23 марта, планирует рассмотреть правительственный законопроект "О внесении изменений в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" № 5023. Об этом говорится в повестке дня Рады, опубликованном на сайте парламента.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

После этого народные депутаты должны рассмотреть проект постановления №7418 "О внесении изменений к Постановления Верховной Рады Украины "Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений" относительно увеличения размера именных стипендий Верховной Рады Украины".

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Так, предлагается установить для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр", стипендию в размере 2130 грн в месяц, а для студентов высших учебных заведений III—IV уровня аккредитации, научных учреждений, которые обучаются по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр" - 2720 грн в месяц.

Далее Рада перейдет к рассмотрению в первом чтении правительственного законопроекта №5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Предполагается, что принятие законопроекта даст возможность детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

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Новости Украины, Верховная Рада, Законопроект, Изменения Закон о высшем образовании, Повестка дня Рады.
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