Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ryanair в Украине: когда и откуда будет летать лоукост Ryanair в Украине: когда и откуда будет летать лоукост
Новости: Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн) Дело Савченко: суд рассматривает меру пресечения (онлайн)
Новости: Украинский бадминтонист стал призером Кубка Европы Украинский бадминтонист стал призером Кубка Европы
Новости: В Африке ученый заново "открыл" Марс В Африке ученый заново "открыл" Марс
X

Почти половину украинских военных в этом году будут кормить по-новому

Питание военных
11:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Пилотный проект реформы продовольственного обеспечения в ВСУ 51-й воинской части на новую систему состоится до конца 2018 года.

До конца 2018 года запланирован переход 51-й воинской части на новую систему продовольственного обеспечения, что в целом уже охватит почти 50% от всех военнослужащих, которые стоят на продовольственном обеспечении в ВСУ. Об этом сообщила руководитель проекта реформы системы питания Вооруженных cил Украины Диана Петреня.

"В 2018 году запланирован переход 51-й воинской части на новую систему продовольственного обеспечения. Первый пуск состоится 11 мая. Вместе с 23 частями, которые уже перешли, будем иметь 74. По количеству личного состава - это почти 60 тыс. человек, или 47-48% от всех военнослужащих, которые стоят на продовольственном обеспечении в ВС Украины", - сказала она.

В Минобороны сообщили, когда стартует весенняя призывная кампания

Петреня напомнила, что пилотный проект реформы продовольственного обеспечения в ВСУ, который начался в сентябре 2015 года в Национальной академии сухопутных войск во Львове и одной из воинских частей Западной военно-морской базы в Одессе, официально завершился в декабре 2016 года.

"В январе 2017 года министр обороны Степан Полторак подписал Концепцию реформирования системы продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины до 2020 года. Таким образом, в прошлом году уже проходила плановая реализация реформы, поэтапный переход на новую систему питания всей армии", - сообщила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ВСУ, Новая система питания, Переход, Продовольственное обеспечение ВСУ, Украинские военные.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Минобороны сообщили, когда стартует весенняя призывная кампания Выезд ребенка за границу: разрешений от "алиментщиков" больше не нужно Полномочия по охране окружающей среды передадут облгосадминистрациям

Последние новости

Уайлдер сделал свой прогноз на бой Джошуа - Паркер В ГСЧС предупреждают о возможном подтоплении в "украинской Венеции" Милые девушки, которые выбрали мужские профессии (Фото)
Сегодня читают
01 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
02 В Африке ученый заново "открыл" Марс
03 Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов
04 Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)
05 Луис Адриано: Динамо? Не отказался бы
Новости сегодня
11:53 Новый двойник: эта женщина выглядит точь-в-точь как Анджелина Джоли
11:46 Маленькая японка, которая рассмешит вас своими забавными снимками
11:45 Экс-игрок "Шахтера" продолжит карьеру в Румынии
11:43 ZTE представила полноэкранный металлический Android-смартфон Nubia V18
11:38 У ЕС нет претензий к темпам имплементации законов Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ЕС отреагировали на задержание Савченко В ЕС отреагировали на задержание Савченко
Новости: Украина переходит на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина переходит на летнее время: когда нужно переводить часы
Новости: МИД: Украина готова разрешить эксгумацию поляков Киев готов разрешить эксгумацию поляков
Новости: Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке
Добавить комментарий
0