Почти половину украинских военных в этом году будут кормить по-новому

До конца 2018 года запланирован переход 51-й воинской части на новую систему продовольственного обеспечения, что в целом уже охватит почти 50% от всех военнослужащих, которые стоят на продовольственном обеспечении в ВСУ. Об этом сообщила руководитель проекта реформы системы питания Вооруженных cил Украины Диана Петреня.

"В 2018 году запланирован переход 51-й воинской части на новую систему продовольственного обеспечения. Первый пуск состоится 11 мая. Вместе с 23 частями, которые уже перешли, будем иметь 74. По количеству личного состава - это почти 60 тыс. человек, или 47-48% от всех военнослужащих, которые стоят на продовольственном обеспечении в ВС Украины", - сказала она.

Петреня напомнила, что пилотный проект реформы продовольственного обеспечения в ВСУ, который начался в сентябре 2015 года в Национальной академии сухопутных войск во Львове и одной из воинских частей Западной военно-морской базы в Одессе, официально завершился в декабре 2016 года.

"В январе 2017 года министр обороны Степан Полторак подписал Концепцию реформирования системы продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины до 2020 года. Таким образом, в прошлом году уже проходила плановая реализация реформы, поэтапный переход на новую систему питания всей армии", - сообщила она.