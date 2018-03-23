Кабмин готов ограничить полномочия СБУ

Кабинет министров готов поддержать законопроект № 8057, направленный на лишение правоохранительной системы полномочий влиять на работу бизнеса.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время Часа вопросов к правительству на заседании парламента в пятницу.

"Моя позиция как Премьер-министра и позиция правительства в том, что мы полностью поддерживаем отмену функций Службы безопасности Украины, Национальной полиции и прокуратуры по работе с бизнесом, потому что это анахронизм из советской системы, что является не допустимым. Поэтому мы готовы поддерживать внесенный законопроект и даже предлагали бы его расширить для того, чтобы эту проблему решить и снять с повестки дня - это давление, которое систематически происходит от правоохранительной системы на бизнес. Я думаю, что принятие закона "маски-шоу стоп" 312-ю голосами говорит о том, что в зале украинского парламента все депутаты очень четко чувствуют напряженность, которая происходит", - отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что экономическая функция является абсолютно неестественной для СБУ.

"Я выступаю категорически против таких функций, за что имею "добрых друзей" в экономических подразделениях Службы безопасности Украины. Но меня это абсолютно не пугает. Я буду об этом говорить до тех пор, пока они не будут избавлены от несвойственных функций", - заявил Гройсман.

Как сообщалось, в Верховной Раде 23 февраля зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Службы безопасности Украины" (№ 8057), подготовленный с целью ограничения полномочий СБУ вне сферы обеспечения государственной безопасности для повышения уровня защищенности бизнеса от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Проектом закона предлагается, в частности, расследование контрабанды и незаконного оборота технических средств получения информации отдать Национальной полиции; расследование финансирования терроризма и легализации преступных доходов отдать органам, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства; исключить из перечня приоритетных задач СБУ меры, направленные на противодействие правонарушениям в сфере экономической деятельности, а также коррупционных правонарушений; запретить использование ресурсов СБУ для вмешательства в хозяйственную деятельность, если она не представляет угрозы для государственной безопасности, а также исключить из структуры службы специальные подразделения в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью.