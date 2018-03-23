В СБУ заявили о продолжении АТО на Донбассе

Антитеррористическая операция будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины, отмечают в Службе безопасности Украины.

"Сейчас по сути продолжается то, что происходило и ранее. Единственное - поменялось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным", - сказал замглавы СБУ Виктор Кононенко, отвечая на вопрос о необходимости продления или прекращения АТО в связи с ее переформатированием.

Он добавил: "Мы привели всё в надлежащий вид. А СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что прекращение АТО как структурной составляющей операции Объединенных сил (ООС), не планируется, В.Кононенко сказал: "Нет, не будет, всё это будет продолжено до возобновления государственных границ".

Как сообщалось, принятый закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" предусматривает, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях – командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

В Генштабе Вооруженных сил Украины поясняли, что АТО на Донбассе, объявленная в 2014 году, продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.