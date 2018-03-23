Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко представил нового руководителя Волынской области Порошенко представил нового руководителя Волынской области
Новости: В СБУ заявили о продолжении АТО на Донбассе В СБУ заявили о продолжении АТО на Донбассе
Новости: Усик готовится к бою с Гассиевым на пляже Барселоны Усик готовится к бою с Гассиевым на пляже Барселоны
Новости: Американский ученый объяснил, почему смерти не существует Американский ученый объяснил, почему смерти не существует
X

В СБУ заявили о продолжении АТО на Донбассе

АТО
15:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Службе безопасности Украины сообщают о продолжении антитеррористической операции, пока не восстановятся государственные границы Украины.

Антитеррористическая операция будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины, отмечают в Службе безопасности Украины.

"Сейчас по сути продолжается то, что происходило и ранее. Единственное - поменялось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным", - сказал замглавы СБУ Виктор Кононенко, отвечая на вопрос  о необходимости продления или прекращения АТО в связи с ее переформатированием.

Он добавил: "Мы привели всё в надлежащий вид. А СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что прекращение АТО как структурной составляющей операции Объединенных сил (ООС), не планируется, В.Кононенко сказал: "Нет, не будет, всё это будет продолжено до возобновления государственных границ".

Климкин: Донбасс не будет иметь будущего, пока Россия не покинет регион

Как сообщалось, принятый закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" предусматривает, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях – командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

В Генштабе Вооруженных сил Украины поясняли, что АТО на Донбассе, объявленная в 2014 году, продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Антитеррористическая операция, Восстановление, Госграницы Украины, Продолжение, СБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Минобразования пообещали обеспечить начальную школу новыми учебниками Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского Пасха 2018: когда будут отмечать католики и православные

Последние новости

Де Хеа об уходе Ибрагимовича из "Манчестер Юнайтед" "Укртрансгаз" будет загружать ГТС румынским газом Порошенко сообщил, какой должна быть минимальная зарплата в Украине
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине начинается потепление
02 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
03 Американский ученый объяснили, почему смерти не существует
04 В Африке ученый заново "открыл" Марс
05 Усик обратился к Илону Маску
Новости сегодня
16:24 LOBODA презентовала саундтрек к фильму "Вий"
16:23 Киевский парк Партизанской славы ожидает капитальный ремонт
16:20 Уникальные картины, написанные с помощью солнечных лучей (Фото)
16:14 Обработанные фотографии, которые выглядят лучше оригинала (Фото)
16:12 Дима Билан признался фанатам о своей болезни
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко в суде объявила голодовку Савченко в суде объявила голодовку
Новости: Украина переходит на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина переходит на летнее время: когда нужно переводить часы
Новости: Погода на выходные 24-25 марта: в Украине начинается потепление Погода на выходные: в Украине начинается потепление
Новости: Пасха 2018: лучшие идеи, как красиво красить яйца на Воскресения Христова Пасха 2018: лучшие идеи, как красиво красить яйца на Воскресения Христова
Добавить комментарий
0