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Переход на летнее время 2018: когда переводить часы

Переход на летнее время
18:14 Сегодня Телеграф
Фото: Телеграф

Новости Украины: Украинцы традиционно уже более 20 лет с субботы на воскресенье, 25 марта, в связи с переходом на летнее время должны перевести стрелки часов на час вперед.

Согласно постановлению Кабинета Министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.

В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта.

Переход на летнее время в Украине произойдет традиционно в последние выходные первого месяца весны – в ночь с 24 на 25 марта, так как следующие выходные разделены разными месяцами – 31 марта (суббота) и 1 апреля (воскресенье).

Сам перевод часов происходит в 3 часа ночи на час вперед, поэтому чтобы быть в курсе правильного времени, стоит заранее перевести стрелки часов. Благо это будет воскресенье, и проспать на работу не получится, но спать придется на час меньше.

Прогноз погоды на 25 марта в Украине: ночью морозы, днем без осадков

Вместе с Украиной на летнее время перейдут более 110 стран мира, в том числе и страны ЕС. Хотя Европарламент в феврале и призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время – там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.

Не осуществляют переход на летнее время только Исландия и Беларусь.

По мнению медиков, перевод часов на летнее время может негативно влиять на здоровье. В частности, смена биологических ритмов вызывает сбои в работе организма. В первую очередь, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях: возрастает риск инсульта.

Кроме того, исследования показали, что именно в дни перехода на летнее время приблизительно на 10% возрастал риск смертности по причине ДТП.

Как легко перейти на летнее время: советы

1. Ложитесь спать ежедневно на 15 минут раньше, чем накануне.

2. Обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном.

3. Идеальная температура для сна – не более 18-20 градусов по Цельсию.

4. Не стимулируйте организм перед сном крепким чаем, кофе или алкогольными напитками.

5. Ужинайте не позднее, чем за 2-3 часа перед сном.

6. Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе.

7. Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вечера, чтобы сэкономить немного времени утром.

8. Включите утром ритмичную музыку, она обеспечит вам бодрый подъем и даст положительной энергии на весь рабочий день.

9. Легко прогонит сонливость контрастный душ.

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