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Украинцы начали жить по летнему времени

Украинцы начали жить по летнему времени
08:06 Сегодня Телеграф
Фото: Телеграф

Новости Украины: Украина перешла на летнее время, стрелки часов переведены на час вперед в ночь на воскресенье, 25 марта.

Украина в ночь на воскресенье, 25 марта, перешла на летнее время. Стрелки часов в Украине в 3 часа ночи 25 марта были переведены на час вперед. Таким образом, с этого момента в Украине начало действовать летнее время.

Согласно постановлению Кабинета Министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.

Считается, что такая ежегодная процедура позволяет сэкономить потребление электроэнергии и позволит более эффективно использовать светлое время суток в летний период. Однако, переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.

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Украина впервые перевела стрелки часов еще в 1981 году, в качестве советской республики. Впоследствии, неоднократно происходили дискуссии об отмене перехода на летнее/зимнее время.

В свое время сообщалось, что в 2012 году стрелки часов в Украине переведут в последний раз. Но украинская власть так и не рассмотрела этот вопрос, поэтому процесс перевода часов дважды в год остался традицие страны.

Сейчас более 100 стран переводят местное время с целью оптимизации.

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Новости Украины, Летнее время в Украине, Перевод стрелок часов вперед, Переход, Переход на летнее время в Украине 2018.
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