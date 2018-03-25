Украинцы начали жить по летнему времени

Украина в ночь на воскресенье, 25 марта, перешла на летнее время. Стрелки часов в Украине в 3 часа ночи 25 марта были переведены на час вперед. Таким образом, с этого момента в Украине начало действовать летнее время.

Согласно постановлению Кабинета Министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.

Считается, что такая ежегодная процедура позволяет сэкономить потребление электроэнергии и позволит более эффективно использовать светлое время суток в летний период. Однако, переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.

Украина впервые перевела стрелки часов еще в 1981 году, в качестве советской республики. Впоследствии, неоднократно происходили дискуссии об отмене перехода на летнее/зимнее время.

В свое время сообщалось, что в 2012 году стрелки часов в Украине переведут в последний раз. Но украинская власть так и не рассмотрела этот вопрос, поэтому процесс перевода часов дважды в год остался традицие страны.

Сейчас более 100 стран переводят местное время с целью оптимизации.