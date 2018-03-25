https://telegraf.com.ua/files/2018/03/photo5307546634382584143-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3975275-poroshenko-predlagayut-otmenit-perehod-na-zimnee-i-letnee-vremya.html
Порошенко предлагают отменить переход на зимнее и летнее время
Новости Украины: На сайте электронных петиций зарегистрировано соответствующее предложение, но с 22 марта пока только собрано 106 голосов.
Президента Украины Петра Порошенко призвали отменить переход на зимнее и летнее время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций.
"Отмена перехода на летнее и зимнее время. Ввести в Украине единый часовой пояс UTC + 2:30 без добавления одного часа круглогодично, что одинаково удовлетворит как восток Украины (желающий жить круглогодично по летнему UTC +3 времени) так и запад Украины (который желает жить круглогодично по зимнему UTC +2 времени)", - говорится в петиции.
Украинцы начали жить по летнему времени
Автором петиции является Краснощеков Роман Андреевич, петиция была создана 22 марта. На данный момент собрано 106 голосов из необходимых 25 000.
Telegraf.com.ua