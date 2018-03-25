Порошенко предлагают отменить переход на зимнее и летнее время

Президента Украины Петра Порошенко призвали отменить переход на зимнее и летнее время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций.

"Отмена перехода на летнее и зимнее время. Ввести в Украине единый часовой пояс UTC + 2:30 без добавления одного часа круглогодично, что одинаково удовлетворит как восток Украины (желающий жить круглогодично по летнему UTC +3 времени) так и запад Украины (который желает жить круглогодично по зимнему UTC +2 времени)", - говорится в петиции.

Автором петиции является Краснощеков Роман Андреевич, петиция была создана 22 марта. На данный момент собрано 106 голосов из необходимых 25 000.