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Порошенко предлагают отменить переход на зимнее и летнее время
10:47 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Украины: На сайте электронных петиций зарегистрировано соответствующее предложение, но с 22 марта пока только собрано 106 голосов.

Президента Украины Петра Порошенко призвали отменить переход на зимнее и летнее время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций.

"Отмена перехода на летнее и зимнее время. Ввести в Украине единый часовой пояс UTC + 2:30 без добавления одного часа круглогодично, что одинаково удовлетворит как восток Украины (желающий жить круглогодично по летнему UTC +3 времени) так и запад Украины (который желает жить круглогодично по зимнему UTC +2 времени)", - говорится в петиции.

Украинцы начали жить по летнему времени

Автором петиции является Краснощеков Роман Андреевич, петиция была создана 22 марта. На данный момент собрано 106 голосов из необходимых 25 000.

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Все по теме:

Новости Украины, Отказ, Переход на зимнее время, Переход на летнее время, Петр Порошенко, Электронная петиция.
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