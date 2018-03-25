Геращенко поблагодарила СБУ за помощь в освобождении заложников

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко поздравила сотрудников СБУ с профессиональным праздником. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Всех коллег и друзей, которые работают в спецслужбе, поздравляю и искренне уважаю вас. Знаю, как много делаете для защиты Украины. Без вас не было бы никакого освобождения заложников, спасибо за те операции, о которых говорить можно будет только годы спустя, после войны", - отметила Геращенко.

Она пожелала сотрудникам СБУ побед и выразила гордость их мужеством, профессионализмом и верой в Украину.

Как сообщалось, День Службы безопасности Украины отмечается ежегодно 25 марта - в день принятия Верховной Радой закона "О Службе безопасности Украины" (от 25 марта 1992 года).