Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко поблагодарила СБУ за помощь в освобождении заложников Геращенко поблагодарила СБУ за помощь в освобождении заложников
Новости: Возвращение заробитчан может негативно повлиять на экономику Возвращение заробитчан может негативно повлиять на экономику
Новости: "В первую очередь – дисциплина": Алиев - о тренерской работе "В первую очередь – дисциплина": Алиев - о тренерской работе
Новости: Телескоп "Хаббл" сделал невероятный снимок "звездной колыбели" Телескоп "Хаббл" сделал невероятный снимок "звездной колыбели"
X

Прогноз погоды на 26 марта в Украине: дожди и солнце в ряде областей

Прогноз погоды на 26 марта в Украине: дожди и солнце в ряде областей
15:40 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины: В начале недели, 26 марта, погода будет по-весеннему теплой, но в ряде областей пройдут дожди.

Солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской. При этом небольшие дожди будут в Хмельницкой и Винницкой. Средняя дневная температура воздуха составит +3 +11 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Касательно остальной территории Украины, которую порадует весеннее солнце, то ясной погоды в понедельник также стоит ожидать в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В то же время 26 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму. Средняя температура днем в центре Украины достигнет +2 +8 градусов, а на юге – +3 +12 градусов.

25 - 26 марта на украинском участке Дуная возле м. Вилково (Одесская обл.) ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). На 8 ч. 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста.

С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.

В западных областях Украины без осадков, солнечно; температура ночью -4...-10°, днем около +4...+10°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах без осадков, ясно; температура воздуха ночью -1...-3°, днем +11...+13°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с

На севере Украины ясно. Температура ночью -5...-7°, днем +2...+7°. Ветер юго-западный  5-10 м/с.

В центре Украины местами дожди, температура ночью -5...-7°, днем около +6...+8°. Ветер юго-западный  5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью -6...-11°, днем +5...+7°. Ветер юго-западный  5-10 м/с.

В южных областях Украины местами дожди, температура ночью -3...-9°, днем около +5...+9°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В Крыму солнечно; температура ночью -2...-4°, днем +10...+12°. Ветер северо-восточный  7-12 м/с.

В понедельник в Киеве без осадков, ночью и утром на дорогах скользко. Температура ночью 4-6 ° мороза, днем 6-8 ° тепла.

Синоптики прогнозируют, что ощутимое потепление придет в Украину в конце следующей недели – местами воздух будет прогреваться до +17 градусов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 26 марта, Дожди, Дождь в отдельных регионах, Погода в регионах Украины, Прогноз погоды в Украине, Солнечно, Тепло.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Российский комик попал в базу "Миротворца" Абоськин сообщил, когда появятся подразделения полиции Крыма Сотрудники СБУ получили награды и звания по случаю 26-й годовщины создания

Последние новости

В Пакистане на фестивале взорвали гранату Мел Гибсон снимает фильм о продолжении истории Иисуса Христа В Кемерово горит торговый центр, погибли дети
Сегодня читают
01 Саакашвили ответил Порошенко на заявление о его разоблачении
02 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
03 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
04 Путин может согласиться на введение международной администрации на Донбасс
05 Боец ММА жутко унизил нокаутированного соперника (Видео)
Новости сегодня
15:50 В Киеве прошла акция солидарности по случаю белорусского Дня воли
15:48 Елена Темникова прокомментировала ссору с Ольгой Серябкиной
15:48 Смешно до слез: наглые собаки, которые многое себе позволяют
15:47 Биатлон. Результаты масс-старта в Тюмени
15:41 В Белой Церкви задержали разбойников
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: В Помпеи турист повредил старинную мозаику В Помпеи турист повредил старинную мозаику
Новости: Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби
Новости: Бейонсе удивила поклонников своим элегантным образом Бейонсе удивила поклонников своим элегантным образом
Добавить комментарий
0