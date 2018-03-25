Прогноз погоды на 26 марта в Украине: дожди и солнце в ряде областей

Солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской. При этом небольшие дожди будут в Хмельницкой и Винницкой. Средняя дневная температура воздуха составит +3 +11 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Касательно остальной территории Украины, которую порадует весеннее солнце, то ясной погоды в понедельник также стоит ожидать в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В то же время 26 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму. Средняя температура днем в центре Украины достигнет +2 +8 градусов, а на юге – +3 +12 градусов.

25 - 26 марта на украинском участке Дуная возле м. Вилково (Одесская обл.) ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). На 8 ч. 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста.

С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.

В западных областях Украины без осадков, солнечно; температура ночью -4...-10°, днем около +4...+10°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах без осадков, ясно; температура воздуха ночью -1...-3°, днем +11...+13°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с

На севере Украины ясно. Температура ночью -5...-7°, днем +2...+7°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В центре Украины местами дожди, температура ночью -5...-7°, днем около +6...+8°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью -6...-11°, днем +5...+7°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В южных областях Украины местами дожди, температура ночью -3...-9°, днем около +5...+9°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В Крыму солнечно; температура ночью -2...-4°, днем +10...+12°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В понедельник в Киеве без осадков, ночью и утром на дорогах скользко. Температура ночью 4-6 ° мороза, днем 6-8 ° тепла.

Синоптики прогнозируют, что ощутимое потепление придет в Украину в конце следующей недели – местами воздух будет прогреваться до +17 градусов.