ООН назвала пять самых ходовых языков в мире

В ООН назвали пятерку самых распространенных языков в мире. На первом месте - английский.

"Самый распространенный язык в мире - английский. На нем говорит 1,5 миллиарда жителей планеты. Но только для 375 млн он является родным. В первой пятерке также китайский, хинди, испанский и французский", - говорится в сообщении.