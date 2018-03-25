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ООН назвала пять самых ходовых языков в мире

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19:24 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В первой пятерке английский, китайский, хинди, испанский и французский.

В ООН назвали пятерку самых распространенных языков в мире. На первом месте - английский.

"Самый распространенный язык в мире - английский. На нем говорит 1,5 миллиарда жителей планеты. Но только для 375 млн он является родным. В первой пятерке также китайский, хинди, испанский и французский", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Английский, Земля, ООН, Планета, Языки.
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