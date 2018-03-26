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МинВОТ запросит у СБУ списки освобожденных из ОРДЛО

Освобождение заложников
09:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: МинВОТ намерено просить СБУ предоставлять списки освобожденных из ОРДЛО украинцев частями для ускорения выплаты помощи.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) намерено просить Службу безопасности Украины предоставлять списки освобожденных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинцев частями, по мере проверки, для ускорения выплаты им помощи.

"Я думаю, там сейчас идет проверка каждого человека. Средства зарезервированы для выплат, порядок расходования этих средств будет отработан. Мы в ближайшее время проведем согласительное совещание со Службой безопасности Украины и соответствующими администрациями и сообщим общественности, как это будет происходить", - сказал глава МинВОТ Вадим Черныш в интервью.

Кроме того, В.Черныш добавил, что Министерство намерено просить СБУ предоставлять списки освобожденных из ОРДЛО украинцев частями для ускорения выплаты помощи.

"Мы поговорим с ними, возможно, они частями будут давать эти списки. То есть дадут список тех, кого уже проверили", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Кабмин определил МинВОТ ответственным за выплату помощи освобожденным из ОРДЛО заложникам.

27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года. 31 января Кабмин предусмотрел, что освобожденные из ОРДЛО заложники получат 100 тыс. грн единоразовой помощи.

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Новости Украины, Вадим Черныш, МинВОТ, ОРДЛО, Освобожденные из ОРДЛО, Помощь освобожденным, СБУ, Украина.
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