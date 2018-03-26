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МИД Польши: Мы хотим чтобы польско-украинские отношения только улучшались

Бартош Цихоцкий
12:42 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Twitter

Новости Украины: В МИД Польши не видят роста неприязни поляков к украинцам.

В МИД Польши говорят, что не видят роста антипатии к украинцам со стороны поляков, заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, комментируя социологические данные о том, что в Польше антипатиков украинцев стало существенно больше, чем симпатиков.

"Мне трудно как-то интерпретировать указанное исследование, но хочу отметить: лично я никоим образом не чувствую роста антипатии к украинцам в Польше", - подчеркнул замминистра.

"Сейчас мы имеем огромное количество украинцев, которые учатся в Польше, работают в Польше, ведут бизнес с польскими партнерами. Разве это не доказательство хороших отношений между нашими народами?", - добавил он.

В то же время Цихоцький признал существование "отдельных досадных случаев".

МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев

"Но хочу заверить: наше правительство желает, чтобы польско-украинские отношения только улучшались, чтобы были тесными, а не ухудшались", - отметил дипломат.

Цихоцький подчеркнул, что МИД находится в постоянном контакте с полицией и отслеживает ситуацию, однако причин для волнений у него нет.

"Увеличение числа инцидентов, о которых вы говорите, не идет ни в какое сравнение с общим увеличением количества украинцев в Польше. Именно поэтому я, наоборот, трактовал бы нынешнюю ситуацию как большой успех наших взаимоотношений. Количество украинцев, живущих в Польше, за короткий период приближается к двум миллионам, зато у нас есть лишь единичные неприятные инциденты. Это действительно успех!", - резюмировал дипломат.

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Новости Украины, Бартош Цихоцкий, МИД, Польско-украинские отношения, Польша.
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