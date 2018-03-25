МИД Польши: Мы не хотим выбирать Украине героев

Мысли, что Варшава хочет выбирать Украине героев или повлиять на содержание украинских учебников по истории, являются абсолютно неоправданными. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий на "Польском радио". Как пишет издание, чиновник в то же время предостерегает, что польское правительство не может согласиться на то, чтобы у поляков отбирали право похоронить своих близких, зажечь лампадку и помолиться.

Бартоша Цихоцкого, который возглавляет работу группы по вопросам историко-правового диалога с Израилем, спрашивали о том, почему, несмотря на возражения Киева о внесении изменений в Закон об ИНП, премьер-министр Матеуш Моравецкий не создал подобную группу по диалогу с Украиной. Чиновник пояснил, что польское предложение создать "политический механизм для урегулирования всех этих вопросов, по которым обе стороны имеют свои ожидания или претензии, такие как поиск бренных останков, эксгумации, празднование или возврата культурных благ", не вызывала интереса у Киева. Он отметил, что в контексте прежних споров Польша "не может согласиться" на создание комиссии только по вопросам изменения в Закон об Институте национальной памяти.

На замечание, что, возможно, в связи с развитием добрых стратегических отношений с другими партнерами, Украина все меньше нуждается в Польше как посреднике в диалоге с ЕС и НАТО, заместитель министра заявил, что такое мышление "будет вредным прежде всего для самого Киева".

"При всем уважении к роли немецкого правительства в создании и поддержке политики санкций против России, со всей благодарностью за роль Германии в предоставлении помощи Украине, которая страдает от военного и экономического кризиса, и все же, это не польское правительство строит Nord Stream 2 с Россией, это не наш президент ездит на переговоры с Владимиром Путиным и посылает ему поздравления после выборов", - отметил Бартош Цихоцкий. По словам Б. Цихоцкого, "Польша многое может предложить Украине, потому что мы считаем это также нашим интересом.....Наша экономика нуждается в украинских работниках, наши университеты в украинских студентах, наш бизнес в украинских менеджерах; то, что происходит на Донбассе, и что происходит в Крыму является для нас вопросом национальной безопасности - мы не можем согласиться с этим не потому, что мы хотим доставить удовольствие нашим партнерам в Киеве, а потому, что это также снижает уровень нашей безопасности", - подтвердил Б. Цихоцкий. В то же время он подчеркнул, что Польша не заинтересована в том, чтобы "все отношения с Украиной омрачали некоторые исторические проблемы".