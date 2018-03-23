МИД: Украина готова разрешить эксгумацию поляков

Украина готова к решению вопроса снятия запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов в диалоге с польской стороной и с учетом интересов обеих сторон.

Об этом в четверг, 22 марта, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Шансы (отмены запрета на эксгумации. - ред.) есть, причем довольно большие. Это вопрос диалога, и господин вице-премьер Розенко, который был в Польше, теперь ждет визита господина вице-премьер-министра Глинского для того, чтобы этот вопрос решать в двустороннем формате, и с учетом интересов обеих сторон", - сказал Боднар.

Он напомнил, что первопричиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было уничтожение украинских памятников на территории Польши.

"Поэтому мы ждем так же определенных шагов с польской стороны. Будет движение в одном направлении, будет движение и в другом направлении, нет вопросов", - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Украина с Польшей имеют "очень предметное практическое и чрезвычайно результативное сотрудничество". "У нас очень много позитивов, но (СМИ - ред.) о них не хотят говорить, потому что сейчас интересен вопрос эксгумации. Это на самом деле семнадцатый или двадцатый вопрос в повестке дня двусторонних отношений", - сказал Боднар.

Как сообщалось, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время выступления в Сейме относительно целей польской внешней политики 21 марта выразил надежду на отмену Украиной в ближайшее время запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов, поскольку она является малопонятной для Польши и затрудняет диалог между странами.