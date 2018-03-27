В Украине состоится дискуссия о введении латиницы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предлагает подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.

"Сегодня разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе. Среди собеседников - журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. (…) В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу", - написал глава МИД на странице в Фейсбуке в понедельник.

При этом П.Климкин отметил, что нужно работать на то, что "нас объединяет, а не разъединяет".

"С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", - предложил министр.