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В Украине состоится дискуссия о введении латиницы

Латиница
00:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: соцсети

Новости Украины: Павел Климкин предлагает дискуссию по поводу введения в Украине латиницы наряду с кириллицей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предлагает подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.

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"Сегодня разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе. Среди собеседников - журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. (…) В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу", - написал глава МИД на странице в Фейсбуке в понедельник.

При этом П.Климкин отметил, что нужно работать на то, что "нас объединяет, а не разъединяет".

"С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", - предложил министр.

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Новости Украины, Кириллица, Латиница, МИД Украины, Павел Климкин, Украина, Украинский язык.
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