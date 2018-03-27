Турецкие студенты смогут пройти языковые курсы в Украине

Студенты, которые в Турции изучают украинский язык, смогут пройти бесплатные языковые летние курсы в Украине, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Открытие специальности "украинский язык и литература" в Стамбульском университете стало хорошей возможностью провести переговоры с министром народного образования (Исметом Йылмазом - ред). Говорили о развитии научных парков, электронных учебников, программы двойных дипломов и развитие академической мобильности. Договорились провести бесплатные летние курсы по украинскому языку для студентов, изучающих украинский язык в Турции", - написала Л.Гриневич во вторник на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, по предварительным договоренностям такие летние курсы могут стартовать уже в этом году на базе украинских вузов.

"Кроме этого, договорились о сотрудничестве по совершенствованию систем обеспечения качества высшего образования", - написала министр.