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Турецкие студенты смогут пройти языковые курсы в Украине

Турция и Украина
20:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Телеграф

Новости Украины: Студенты турецких вузов смогут пройти бесплатные курсы украинского языка в Украине.

Студенты, которые в Турции изучают украинский язык, смогут пройти бесплатные языковые летние курсы в Украине, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Открытие специальности "украинский язык и литература" в Стамбульском университете стало хорошей возможностью провести переговоры с министром народного образования (Исметом Йылмазом - ред). Говорили о развитии научных парков, электронных учебников, программы двойных дипломов и развитие академической мобильности. Договорились провести бесплатные летние курсы по украинскому языку для студентов, изучающих украинский язык в Турции", - написала Л.Гриневич во вторник на своей странице в соцсети Facebook.

Украинский язык будут изучать в Стамбульском университете

По ее словам, по предварительным договоренностям такие летние курсы могут стартовать уже в этом году на базе украинских вузов.

"Кроме этого, договорились о сотрудничестве по совершенствованию систем обеспечения качества высшего образования", - написала министр.

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Новости Украины, Лилия Гриневич, Минобразования, Студенты, Турция, Украина, Языковые курсы.
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