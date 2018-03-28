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Гройсман поручил масштабную проверку безопасности

Владимир Гройсман
11:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Гройсман поручил начать масштабную проверку безопасности ТЦ, кинотеатров, школ, детсадов и других мест массового нахождения людей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел Украины, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно с другими органами власти начать масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового нахождения людей.

"Сегодня мы даем от правительства поручение МВД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти, местными органами власти, начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров… школ, садиков, детских клубов, - все те места, где находятся люди", - сказал он, открывая заседание Кабмина в среду.

Премьер отметил, что некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.

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"Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей", - отметил премьер

Кроме того, В.Гройсман поручил ГСЧС сформировать публичный реестр соответствия проверяемых объектов. "Я думаю, через месяц мы сделаем публичной информацию по итогам проверок", - добавил он.

Премьер также призвал всех собственников данных объектов, не дожидаясь проверок привести свои здания в соответствие требованиям.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, ГСЧС, МВД, Пожарная безопасность, Проверка.
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