Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство решило не поднимать цену на газ для населения Правительство решило не поднимать цену на газ для населения
Новости: Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру
Новости: Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео) Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео)
Новости: NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год
X

Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника

Вербное воскресенье
16:55 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости Украины: С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста.

Вербное воскресенье или же День входа Иисуса Христа в Иерусалим христиане отмечают за неделю до Пасхи. Поскольку это переходной церковный праздник, дата его празднования каждый год отличается. Ранее сайт "Сегодня" писал, что в 2018 году Пасху мы отмечаем 8 апреля, то есть Вербное воскресенье приходится на 1 апреля.

Как правильно выходить из Великого поста без вреда для здоровья

Вербное воскресенье 2018: как отмечают украинцы

Пасха 2018 в Украине: традиции праздника
Пасха 2018 в Украине: традиции праздника Читать полностью

С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод.

Вербное воскресенье 2018: что нельзя делать

  • В этот день нельзя работать: убирать, готовить, шить;
  • Откажитесь от активных развлечений, а также употребления алкоголя (можно позволить себе немного вина);
  • Как и в остальные дни Великого поста, нельзя есть продукты животного происхождения (можно есть рыбу);
  • Нужно постараться отойти от суеты, очиститься духовно, помолиться и подготовиться к Страстной седмице.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вербное воскресенье, главные запреты, Запреты, Какого числа, Праздник.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Военным прокурорам разврешено засекречивать свои декларации Турецкие студенты смогут пройти языковые курсы в Украине Адвокат: Сущенко продлили срок содержания под стражей

Последние новости

В Киеве 31 марта перекроют Софийскую площадь До слез милые "детские" снимки самых свирепых хищников на Земле (Фото) В РФ загорелся автобус с проверяющими пожарной безопасности ТЦ
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнаружен новый орган человеческого тела
03 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
04 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
05 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
Новости сегодня
17:22 Кабмин урегулировал отчетность нотариусов о купли-продажи недвижимости
17:19 TAYANNA опубликовала очаровательное фото с сыном
17:15 В Кременчуге отключили троллейбусные линии за неуплату
17:12 В Харькове завершился Международный конкурс юных пианистов
17:11 Харьковские чиновники одобрили повышение стоимости проезда
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак
Новости: Стало известно, когда завершится АТО Стало известно, когда завершится АТО
Новости: Песков: Ожидайте ответа России Песков: Ожидайте ответа России
Новости: Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника
Добавить комментарий
0