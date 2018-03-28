Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника

Вербное воскресенье или же День входа Иисуса Христа в Иерусалим христиане отмечают за неделю до Пасхи. Поскольку это переходной церковный праздник, дата его празднования каждый год отличается. Ранее сайт "Сегодня" писал, что в 2018 году Пасху мы отмечаем 8 апреля, то есть Вербное воскресенье приходится на 1 апреля.

Вербное воскресенье 2018: как отмечают украинцы

С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод.

Вербное воскресенье 2018: что нельзя делать