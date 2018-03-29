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В Украине могут ввести психиатрическое освидетельствование для получения прав

Водительские права
16:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Кабинет Министров Украины планирует ввести медико-психологическое оценивание кандидата на получение водительских прав.

Ввести медико-психологическое оценивание при получении водительских прав намерен Кабинет Министров в утвержденном плане повышения безопасности дорожного движения до 2020 года.

Разработкой мероприятий займутся МВД, Мининфраструктуры и Министерство охраны здоровья, передает Новое время. Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители - в правительстве еще решают. Украина могла бы позаимствовать иностранный опыт и внедрить тестовый опрос, считает член комитета Верховной Рады по здравоохранению Оксана Корчак.

"Должна быть экспертиза, не болен ли психически человек, не употребляет ли наркотики и алкоголь. Чтобы избавиться от коррупции в комиссиях, которые можно за деньги пройти, нужны тесты. В большинстве цивилизованных стран используют именно тесты", - сказала Корчак.

Водительские права в Украине: экзамен будут сдавать по новым правилам

В настоящее время при прохождении медицинской комиссии врачи проверяют в базах, состоит ли гражданин на учете у психиатра. Впрочем этого может быть недостаточно, считает директор автошколы EasyDrive Анна Кушнарева.

По ее мнению, будущие водители должны тщательнее проверяться на адекватность. Ранее в Минздраве заявляли о разработке гармонизации национальных стандартов медицинского осмотра кандидатов в водители в соответствии с европейскими нормами. Речь шла о систематизации профилактических наркологических, обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров граждан.

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Новости Украины, Водительские права, Кабмин, Медико-психологическое оценивание, Получение, Психические заболевания, Тестовый опрос, Употребление наркотиков.
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