В Украине могут ввести психиатрическое освидетельствование для получения прав
Новости Украины: Кабинет Министров Украины планирует ввести медико-психологическое оценивание кандидата на получение водительских прав.
Ввести медико-психологическое оценивание при получении водительских прав намерен Кабинет Министров в утвержденном плане повышения безопасности дорожного движения до 2020 года.
Разработкой мероприятий займутся МВД, Мининфраструктуры и Министерство охраны здоровья, передает Новое время. Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители - в правительстве еще решают. Украина могла бы позаимствовать иностранный опыт и внедрить тестовый опрос, считает член комитета Верховной Рады по здравоохранению Оксана Корчак.
"Должна быть экспертиза, не болен ли психически человек, не употребляет ли наркотики и алкоголь. Чтобы избавиться от коррупции в комиссиях, которые можно за деньги пройти, нужны тесты. В большинстве цивилизованных стран используют именно тесты", - сказала Корчак.
Водительские права в Украине: экзамен будут сдавать по новым правилам
В настоящее время при прохождении медицинской комиссии врачи проверяют в базах, состоит ли гражданин на учете у психиатра. Впрочем этого может быть недостаточно, считает директор автошколы EasyDrive Анна Кушнарева.
По ее мнению, будущие водители должны тщательнее проверяться на адекватность. Ранее в Минздраве заявляли о разработке гармонизации национальных стандартов медицинского осмотра кандидатов в водители в соответствии с европейскими нормами. Речь шла о систематизации профилактических наркологических, обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров граждан.