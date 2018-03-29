Потепление: когда в Украине начнется настоящая теплая весна

Интенсивное нарастание тепла в Украине ожидается с 4 апреля, сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

"Потепление ожидаем уже с 30-31 марта, но это будет сопровождаться дождями и мокрым снегом. При этом 2-3 апреля будет небольшое похолодание, но с 4 апреля начнется настоящая теплая весна", - отметила Адаменко.

Эксперт добавила, что на Юге уже с завтрашнего дня (30 марта) будет тепло - около 13-15 градусов. В северной части Украины в это время ночью еще будет мороз от минус 1 до минус 6, днем будет слабый плюс.

Как сообщалось, по данным Укргидрометцентра, развитие посевов озимых культур задерживается в связи с затянувшимися морозами на большей части территории Украины. Основная часть озимых культур в Украине, кроме южных районов, все еще пребывает в состоянии зимней спячки.