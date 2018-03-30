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В Украине сегодня запускают 4G

4G
09:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: mediasat.info

Новости Украины: Сегодня операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины.

В Украине запустили мобильную связь 4G. Операторы сегодня запустят 4G-связь в 20 городах Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook.

"Связь четвертого поколения с сегодняшнего дня в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с использованием 4G!", - написал президент.

6 марта операторы мобильной связи "Киевстар", "Vodafone" и "lifecell" распределили во время проведения торгов частоты для использования технологии 4G в диапазоне 1800 МГц.

Соответствующие лицензии они получили во время проведения второго тендера на 4G-связь. 31 января Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения - 4G трем ведущим операторам мобильной связи - "Киевстар", Vodafone и lifecell по 2,456 млрд грн.

Ранее Генеральный штаб ВС Украины согласовал с операторами документы на использование радиочастотного ресурса. Это позволило специалистам госпредприятия завершить работы по осуществлению частотных присвоений и выдачи разрешений для РЭС нового стандарта связи.

Мобильный оператор "lifecell" запустил связь 4G во всех областных центрах Украины (кроме городов Донецк и Луганск).

"Киевстар" планирует запустить первые 4G сети в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове. Также 4G связью можно будет воспользоваться у пограничных пунктов в Волынской и Львовской областях и в курортных городках Одесской и Запорожской областей.

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"Vodafone" собирается запустить 4G в указанном выше диапазоне в 28 городах: Киеве, Борисполе, Вишневом, Чабанах, Днепре, Павлограде, Харькове, Купянске, Запорожье. Энергодаре, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Новоселице, Луцке, Кропивницком, Одессе и Херсоне. Позже к ним добавятся Бровары, Ирпень, Лиманка, Бердянск, Ужгород, Мукачево, Паляница и Яремче.

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Новости Украины, 4G, 4G-интернет, lifecell, Vodafone, Интернет, Киевстар, Мобильная связь.
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