Президент поздравил иудеев Украины с Песахом
Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что деятельность еврейской общины способствует единству всех украинцев.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудейскую общину Украины с Песахом. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"На протяжении веков этот праздник символизирует радость, свободу и освобождение от рабства, напоминает нам, что только свободный человек может быть счастливым. В борьбе против российской агрессии за суверенитет и независимость нашей страны мы отстаиваем человеческое достоинство и свободу, боремся за идеалы правды и справедливости", - говорится в поздравлении П.Порошенко, обнародованном на сайте главы государства в пятницу утром.
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Он также отметил, что деятельность еврейской общины способствует единству всех граждан Украины, "а наше единство - залог мира и процветания Украинского государства".