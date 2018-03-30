Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник

В религиозной традиции праздник посвящен освобождению еврейского народа от рабства. 400 лет евреи находились в рабстве у египтян. Бог, чтобы освободить богоизбранный народ, послал на египтян 10 казней (превращение нильской воды в кровь, появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, диких зверей, падеж скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак и гибель первенцев).

Только после десятой фараон отпустил евреев на свободу. Согласно Пятикнижию, накануне последней из десяти казней египетских — поражения первенцев — Бог повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их мясо, а их кровью пометить дверные косяки. В ночь 14 нисана Бог "прошел мимо" (пасах) домов евреев, и они были спасены, в остальных же домах погибли все первенцы. В этот же день Моисей освободил еврейский народ, выведя его за пределы Египта

Еще "Пе-сах" толкуется как "уста говорящие", и это соответствует тому, что главная заповедь Праздника Песах — говорить, рассказывать об истории Исхода.

Традиции Песаха

К Песаху евреи начинают готовиться за несколько недель. Во всех домах проводится генеральная уборка, сжигается или продается нееврею вся "некошерная" еда, то есть хамец.

В утро накануне Песаха начинается пост мужчин-первенцев в память о спасении первенцев Израиля. Но фактически большинство первенцев постятся лишь до окончания утренней молитвы в синагоге. Согласно традиции, тот, кто принимает участие в трапезе по поводу радостного события, освобождается от необходимости поститься.

Вечером 14 нисана вся семья и гости, пришедшие в дом, собираются за праздничным столом и читают Пасхальную Агаду — историю Исхода евреев из Египта. Эта трапеза называется "седер" ("порядок" на иврите) и является важнейшей частью праздника. Пасхальный седер проводится в определенном, строго установленном порядке, где каждому действию отведено свое место и свое время.

Праздничный ужин обязательно подают в красивой посуде. В религиозных еврейских семьях, как правило, есть полный комплект посуды специально для Песаха. Многие покупают к празднику новую посуду, которую сначала погружают в кипяток, чтобы убрать любые следы масел или материалов, которые могли содержать хамец.

Особенным атрибутом седера также являются мисочки с соленой водой. Таким символичным образом евреи чтят память женщин, которые пролили слезы, узнав о приказе фараона убить всех первенцев.

Во время трапезы каждый взрослый еврей должен выпить четыре чаши вина, которые означают обещания Бога для еврейского народа. Дети пьют виноградный сок.

Трапеза заканчивается "афикоманом" — завершающим блюдом. Во времена Храма афикоманом была пасхальная жертва, а после его разрушения — кусок мацы, который отламывают в начале седера. Афикоман принимают перед вкушением третьей чаши — чаши искупления.

Заповедь также предписывает съесть на седере по меньшей мере один кусок мацы размером с оливку. Ритуал седера предусматривает за вечер несколько моментов, в которые съедается маца. В течение седера также предписывается попробовать горькую зелень (от хрена до листьев салата) — марор.

Отличие иудейского Песаха от христианской Пасхи

Христианская Пасха посвящена Воскресению Иисуса Христа, и с Исходом евреев из Египта связана только символически, в виде соответствующих библейских текстов, прочитываемых за христианским пасхальным богослужением. Жертва пасхального ягненка в христианском богословии рассматривается в качестве прообраза добровольного самопожертвования Иисуса во искупление грехов мира.

Пасхальный ужин (седер — ритуальное вкушение жертвенного ягненка в ознаменование исхода из Египта) Иисуса с учениками в христианской традиции получил название Тайной вечери и стал прообразом таинства евхаристии (причастия). Во время Вечери Иисус уподобляет себя самого пасхальному агнцу и, произнося традиционное благословение над вином (Киддуш), называет вино своей кровью, в которой отныне для уверовавших в него устанавливается Новый завет.