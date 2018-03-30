Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет

В последние выходные марта в Украину наконец-то придет потепление. В частности, в субботу, 31 марта, по всей стране ожидается повышение температуры до +15 градусов. А в Вербное воскресенье, 1 апреля, столбик термометра поднимется до 17 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 31 марта, синоптики прогнозируют в Украине дожди на западе, севере и в некоторых областях на востоке. Так, на западе дожди и днем, и ночью. Днем столбик термометра будет держаться на уровне от +11 до +17. На востоке дождь только в Харьковской области при температуре 8-10 градусов тепла, а на остальной территории региона будет сухо и солнечно. Днем температура воздуха поднимется до 10-12 градусов выше нуля. В центральной части страны солнечно, осадки только в Полтавской области. Днем от +11 до +17. На севере небольшой дождь при температуре от 8 до 14 градусов в отметкой "плюс". В южном регионе солнечно и без осадков, воздух прогреется до +17. В Киеве осадки, днем от +12 до +14.

Погода в субботу, 31 марта (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 31 марта в городах:

в Киеве - дождь, ночью +2...+4°, днем +12...+14°;

- дождь, ночью +2...+4°, днем +12...+14°; в Виннице - дождь, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;

- дождь, ночью +3...+5°, днем +14...+16°; в Луганске - ясно, ночью 0...+2°, днем +10...+12°;

- ясно, ночью 0...+2°, днем +10...+12°; в Луцке - дождь, ночью +2...+4°, днем +12...+14°;

- дождь, ночью +2...+4°, днем +12...+14°; во Львове - дождь, ночью +4...+6°, днем +11...+13°;

- дождь, ночью +4...+6°, днем +11...+13°; в Днепре - ясно, ночью +2...+4°, днем +13...+15°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +13...+15°; в Донецке - ясно, ночью +2...+4°, днем +10...+12°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +10...+12°; в Житомире - дождь, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;

- дождь, ночью +2...+4°, днем +11...+13°; в Запорожье - ясно, ночью +2...+4°, днем +12...+14°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +12...+14°; в Ивано-Франковске - дождь, ночью +4...+6°, днем +13...+15°;

- дождь, ночью +4...+6°, днем +13...+15°; в Кропивницком - ясно, ночью +2...+4°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +15...+17°; в Николаеве - ясно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°; в Одессе - ясно, ночью +3...+5°, днем +9...+11°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +9...+11°; в Полтаве - дождь, ночью +1...+3°, днем +11...+13°;

- дождь, ночью +1...+3°, днем +11...+13°; в Ровно - дождь, ночью +2...+4°, днем +12...+41°;

- дождь, ночью +2...+4°, днем +12...+41°; в Симферополе - ясно, ночью +2...+4°, днем +14...+16°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +14...+16°; в Сумах - дождь, ночью 0...+2°, днем +7...+9°;

- дождь, ночью 0...+2°, днем +7...+9°; в Тернополе - дождь, ночью +4...+6°, днем +13...+15°;

- дождь, ночью +4...+6°, днем +13...+15°; в Ужгороде - ясно, ночью +5...+7°, днем +13...+15°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +13...+15°; в Харькове - ясно, ночью +4...+6°, днем+13...+15°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем+13...+15°; в Херсоне - ясно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°; в Хмельницком - дождь, ночью +4...+6°, днем +14...+16°;

- дождь, ночью +4...+6°, днем +14...+16°; в Черкассах - ясно, ночью +2..+4°, днем +13...+15°;

- ясно, ночью +2..+4°, днем +13...+15°; в Чернигове - дождь, ночью +1...+3°, дне +8...+10°;

- дождь, ночью +1...+3°, дне +8...+10°; в Черновцах - дождь, ночью +4...+6°, днем +15...+17°.

В воскресенье, 1 апреля, на большей территории Украины дожди, а в некоторых областях - с грозой.

На западе дождь, днем от +9 до +16. На востоке сухо и без осадков, воздух прогреется до 16 градусов тепла. В центральной части страны солнечно в Полтавской и Днепропетровской областях, а в Черкасской и Кировоградской областях дождь с грозой.

На севере, в Черниговской области, солнечно, в Житомирской - дождь, а в Киевской - дождь с грозой. В южном регионе - в Крыму и Херсонской области - сухо, а в Одесской и Николаевской областях - дождь с грозой. В Киеве дождь с грозой, днем от +15 до +17.

Погода в воскресенье, 1 апреля (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 1 апреля в городах:

в Киеве - дождь, гроза, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;

- дождь, гроза, ночью +5...+7°, днем +15...+17°; в Виннице - дождь, ночью +5...+7°, днем +14...+16°;

- дождь, ночью +5...+7°, днем +14...+16°; в Луганске - ясно, ночью +2...+4°, днем +14...+16°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +14...+16°; в Луцке - дождь, ночью +6...+8°, днем +10...+12°;

- дождь, ночью +6...+8°, днем +10...+12°; во Львове - дождь, ночью +7...+9°, днем +9...+11°;

- дождь, ночью +7...+9°, днем +9...+11°; в Днепре - ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°; в Донецке - ясно, ночью +2...+4°, днем +14...+16°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +14...+16°; в Житомире - дождь, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;

- дождь, ночью +5...+7°, днем +15...+17°; в Запорожье - ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°;

- ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°; в Ивано-Франковске - дождь, ночью +6...+8°, днем +9...+11°;

- дождь, ночью +6...+8°, днем +9...+11°; в Кропивницком - дождь, гроза, ночью +4...+6°, днем +15...+17°;

- дождь, гроза, ночью +4...+6°, днем +15...+17°; в Николаеве - дождь, гроза, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;

- дождь, гроза, ночью +5...+7°, днем +15...+17°; в Одессе - дождь, гроза, ночью +5...+7°, днем +11...+13°;

- дождь, гроза, ночью +5...+7°, днем +11...+13°; в Полтаве - ясно, ночью +2...+4°, днем +13...+15°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +13...+15°; в Ровно - дождь, ночью +6...+8°, днем +12...+14°;

- дождь, ночью +6...+8°, днем +12...+14°; в Симферополе - ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°;

- ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°; в Сумах - ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°; в Тернополе - дождь, ночью +6...+8°, днем +10...+12°;

- дождь, ночью +6...+8°, днем +10...+12°; в Ужгороде - дождь, ночью +6...+8°, днем +9...+11°;

- дождь, ночью +6...+8°, днем +9...+11°; в Харькове - ясно, ночью +2...+4°, днем+12...+14°;

- ясно, ночью +2...+4°, днем+12...+14°; в Херсоне - ясно, ночью +5...+7°, днем +16...+18°;

- ясно, ночью +5...+7°, днем +16...+18°; в Хмельницком - дождь, ночью +6...+8°, днем +12...+14°;

- дождь, ночью +6...+8°, днем +12...+14°; в Черкассах - дождь, гроза, ночью +4..+6°, днем +15...+17°;

- дождь, гроза, ночью +4..+6°, днем +15...+17°; в Чернигове - ясно, ночью +3...+5°, дне +12...+14°;

- ясно, ночью +3...+5°, дне +12...+14°; в Черновцах - дождь, ночью +6...+8°, днем +10...+12°.

В понедельник погода принесет осадки в виде снега. Так, 2-3 апреля Украина будет находиться под влиянием холодного циклона. Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Люди почувствуют существенное похолодание во всех регионах. В западных областях – дождь с мокрым снегом в ночь со 2 на 3 апреля и целый день 3 апреля. Ночью ожидается около 0 градусов, а дневная температура составит около 5 градусов тепла", – рассказал Билык. Он также отметил, что 2 и 3 апреля в Украине ожидается сильный северо-западный порывистый ветер скорость 10-15 метров в секунду.

Однако уже с 4 апреля в Украине наступит настоящее весеннее тепло.