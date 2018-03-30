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Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет

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Вербное воскресенье
11:49 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Вербное воскресенье, 1 апреля, в Украине ожидается существенное потепление.

В последние выходные марта в Украину наконец-то придет потепление. В частности, в субботу, 31 марта, по всей стране ожидается повышение температуры до +15 градусов. А в Вербное воскресенье, 1 апреля, столбик термометра поднимется до 17 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 31 марта, синоптики прогнозируют в Украине дожди на западе, севере и в некоторых областях на востоке. Так, на западе дожди и днем, и ночью. Днем столбик термометра будет держаться на уровне от +11 до +17. На востоке дождь только в Харьковской области при температуре 8-10 градусов тепла, а на остальной территории региона будет сухо и солнечно. Днем температура воздуха поднимется до 10-12 градусов выше нуля. В центральной части страны солнечно, осадки только в Полтавской области. Днем от +11 до +17. На севере небольшой дождь при температуре от 8 до 14 градусов в отметкой "плюс". В южном регионе солнечно и без осадков, воздух прогреется до +17. В Киеве осадки, днем от +12 до +14.

Погода в субботу, 31 марта  (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 31 марта в городах:

  • в Киеве - дождь, ночью +2...+4°, днем +12...+14°;
  • в Виннице - дождь, ночью +3...+5°, днем +14...+16°;
  • в Луганске - ясно, ночью 0...+2°, днем +10...+12°;
  • в Луцке - дождь, ночью +2...+4°, днем +12...+14°;
  • во Львове - дождь, ночью +4...+6°, днем +11...+13°;
  • в Днепре - ясно, ночью +2...+4°, днем +13...+15°;
  • в Донецке - ясно, ночью +2...+4°, днем +10...+12°;
  • в Житомире -  дождь, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;
  • в Запорожье - ясно, ночью +2...+4°, днем +12...+14°;
  • в Ивано-Франковске - дождь, ночью +4...+6°, днем +13...+15°;
  • в Кропивницком - ясно, ночью +2...+4°, днем +15...+17°;
  • в Николаеве - ясно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;
  • в Одессе - ясно, ночью +3...+5°, днем +9...+11°;
  • в Полтаве - дождь, ночью +1...+3°, днем +11...+13°;
  • в Ровно - дождь, ночью +2...+4°, днем +12...+41°;
  • в Симферополе - ясно, ночью +2...+4°, днем +14...+16°;
  • в Сумах - дождь, ночью 0...+2°, днем +7...+9°;
  • в Тернополе - дождь, ночью +4...+6°, днем +13...+15°;
  • в Ужгороде - ясно, ночью +5...+7°, днем +13...+15°;
  • в Харькове - ясно, ночью +4...+6°, днем+13...+15°;
  • в Херсоне - ясно, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;
  • в Хмельницком - дождь, ночью +4...+6°, днем +14...+16°;
  • в Черкассах - ясно, ночью +2..+4°, днем +13...+15°;
  • в Чернигове - дождь, ночью +1...+3°, дне +8...+10°;
  • в Черновцах - дождь, ночью +4...+6°, днем +15...+17°.

В воскресенье, 1 апреля, на большей территории Украины дожди, а в некоторых областях - с грозой.

На западе дождь, днем от +9 до +16. На востоке сухо и без осадков, воздух прогреется до 16 градусов тепла. В центральной части страны солнечно в Полтавской и Днепропетровской областях, а в Черкасской и Кировоградской областях дождь с грозой.

На севере, в Черниговской области, солнечно, в Житомирской - дождь, а в Киевской - дождь с грозой. В южном регионе - в Крыму и Херсонской области - сухо, а в Одесской и Николаевской областях - дождь с грозой. В Киеве дождь с грозой, днем от +15 до +17.

Погода в воскресенье, 1 апреля  (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 1 апреля в городах:

  • в Киеве - дождь, гроза, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;
  • в Виннице - дождь, ночью +5...+7°, днем +14...+16°;
  • в Луганске - ясно, ночью +2...+4°, днем +14...+16°;
  • в Луцке - дождь, ночью +6...+8°, днем +10...+12°;
  • во Львове - дождь, ночью +7...+9°, днем +9...+11°;
  • в Днепре - ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°;
  • в Донецке - ясно, ночью +2...+4°, днем +14...+16°;
  • в Житомире -  дождь, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;
  • в Запорожье - ясно, ночью +4...+6°, днем +15...+17°;
  • в Ивано-Франковске - дождь, ночью +6...+8°, днем +9...+11°;
  • в Кропивницком - дождь, гроза, ночью +4...+6°, днем +15...+17°;
  • в Николаеве - дождь, гроза, ночью +5...+7°, днем +15...+17°;
  • в Одессе - дождь, гроза, ночью +5...+7°, днем +11...+13°;
  • в Полтаве - ясно, ночью +2...+4°, днем +13...+15°;
  • в Ровно - дождь, ночью +6...+8°, днем +12...+14°;
  • в Симферополе - ясно, ночью +6...+8°, днем +17...+19°;
  • в Сумах - ясно, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;
  • в Тернополе - дождь, ночью +6...+8°, днем +10...+12°;
  • в Ужгороде - дождь, ночью +6...+8°, днем +9...+11°;
  • в Харькове - ясно, ночью +2...+4°, днем+12...+14°;
  • в Херсоне - ясно, ночью +5...+7°, днем +16...+18°;
  • в Хмельницком - дождь, ночью +6...+8°, днем +12...+14°;
  • в Черкассах - дождь, гроза, ночью +4..+6°, днем +15...+17°;
  • в Чернигове - ясно, ночью +3...+5°, дне +12...+14°;
  • в Черновцах - дождь, ночью +6...+8°, днем +10...+12°.

В понедельник погода  принесет осадки в виде снега. Так, 2-3 апреля Украина будет находиться под влиянием холодного циклона. Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Потепление: когда в Украине начнется настоящая теплая весна

"Люди почувствуют существенное похолодание во всех регионах. В западных областях – дождь с мокрым снегом в ночь со 2 на 3 апреля и целый день 3 апреля. Ночью ожидается около 0 градусов, а дневная температура составит около 5 градусов тепла", – рассказал Билык. Он также отметил, что 2 и 3 апреля в Украине ожидается сильный северо-западный порывистый ветер скорость 10-15 метров в секунду.

Однако уже с 4 апреля в Украине наступит настоящее весеннее тепло.

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