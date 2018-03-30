Минздрав разрывает контракт с ректором медвуза Богомольца Амосовой

Минздрав продолжает заслушивать отчеты ректоров медицинских вузов о выполнении ими условий контракта по 2017 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно определенным Министерством графику заслушивания сегодня должен был состояться отчет ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой.

Екатерина Амосова уже второй раз отсутствует в день представления отчета, который был определен Министерством заранее и о котором она была осведомлена заранее.

На этот раз Екатерина Амосова без уважительных причин избежала личного представления общественности своей деятельности в должности ректора. Поэтому, сегодня Комиссия Министерства здоровья Украины провела публичное обсуждение основных показателей деятельности возглавляемого Екатериной Амосовой учебного заведения в 2017 году без ее присутствия.

Единогласное решение Комиссии МОЗ следующее:

1. Признать работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Украины досрочно разорвать контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году.