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Стало известно, сколько украинцев уже подписали декларации с врачами

Прием у врача
16:50 Сегодня Телеграф
Фото: moz.gov.ua

Новости Украины: Украинцы уже зарегистрировали 106 тысяч деклараций с семейными врачами, терапевтами и педиатрами в системе "Электронное здоровье"

В системе "Электронное здоровье" на сегодняшний день зарегистрировано 106 тысяч деклараций с терапевтами, педиатрами или семейными врачами. Официально национальная кампания по выбору врача начинается 2 апреля, сообщает Правительственный портал.

Однако процесс подписания деклараций с врачами начался еще в прошлом году, во время тестового режима работы электронного здравоохранения.

Каждый украинец должен определиться с терапевтом, педиатром или семейным врачом, которому он готов доверить свое здоровье. Подписанная декларация будет означать, что деньги за ваше обслуживание будут направлять именно в то заведение, в котором работает выбранный вами врач.

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Национальная кампания по выбору врача, которая начнется в апреле, не имеет определенного срока: она будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами.

Вы сможете подписать декларацию как в апреле, так и в июне или октябре, – говорится в сообщении Минздрава.

Однако стоит обратить внимание: каждый врач все же может иметь ограниченное количество пациентов, в частности, семейный врач – 1800, терапевт – 2000, педиатр – 900.

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Новости Украины, Декларации, Педиатры, Регистрация, Семейные врачи, Терапевты, Электронное здоровье.
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