Геращенко и Денисова посетят семьи заложников и пропавших без вести

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова договорились о проведении в апреле встречи с семьями заложников и пропавших без вести для обсуждения алгоритма действий.

"С новым омбудсменом Людмилой Денисовой обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества по освобождению заложников и политзаключенных, поддержке их семей, поиск пропавших без вести, защиту прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Договорились в апреле провести совместные встречи с семьями заложников и пропавших без вести, обсудить алгоритм нашей работы", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке в пятницу.

При этом она высоко оценила сотрудничество с предыдущим омбудсменом Валерией Лутковской в вопросах освобождения заложников и защиты прав человека и выразила уверенность в продолжении такой конструктивной работы с новым уполномоченным и ее офисом.