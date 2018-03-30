Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий
Новости: Фиксальная служба упростит заполнение форм е-декларирования Фиксальная служба упростит заполнение форм е-декларирования
Новости: Милан и Турин могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады-2026 Милан и Турин могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады-2026
Новости: Названы победители Международного фестиваля документального кино Docudays UA Названы победители фестиваля документального кино Docudays UA
X

Геращенко и Денисова посетят семьи заложников и пропавших без вести

Обмен заложниками на Донбассе
18:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Ирина Геращенко и новый омбудсмен Людмила Денисова в апреле намерены встретиться с семьями заложников и пропавших без вести.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова договорились о проведении в апреле встречи с семьями заложников и пропавших без вести для обсуждения алгоритма действий.

"С новым омбудсменом Людмилой Денисовой обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества по освобождению заложников и политзаключенных, поддержке их семей, поиск пропавших без вести, защиту прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Договорились в апреле провести совместные встречи с семьями заложников и пропавших без вести, обсудить алгоритм нашей работы", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке в пятницу.

При этом она высоко оценила сотрудничество с предыдущим омбудсменом Валерией Лутковской в вопросах освобождения заложников и защиты прав человека и выразила уверенность в продолжении такой конструктивной работы с новым уполномоченным и ее офисом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Валерия Лутковская, Донбасс, Заложники, Ирина Геращенко, Людмила Денисова, ТКГ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Языковой вопрос: венгры Закарпатья отрицают договоренность с минобразования Погода на выходные: в Украине резко потеплеет Жебривский объяснил, откуда у него деньги на отдых в ОАЭ

Последние новости

Лондон не удивлен ответом Москвы на высылку дипломатов Агент Фреда назвал клуб, в котором мечтает играть бразилец Стал известен победитель в номинации "Автомобиль года"
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 "Я заткну Ломаченко": Линарес - о предстоящем бое с украинским чемпионом
03 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
04 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
05 Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости сегодня
18:53 Вы будете смеяться: забавные шедевры от супер мастеров
18:43 Германия также не удивлена "зеркальным" ответом РФ
18:42 Ученые доказали, что чрезмерное количество фотографий вредит памяти
18:41 Ломаченко: Я не знаю, кто такой Паркер
18:39 Тяжелый детский труд в начале XX века (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Вредные свойства цитрусовых, о которых многие не знают Вредные свойства цитрусовых, о которых многие не знают
Добавить комментарий
0