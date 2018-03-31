Парубий приобрел квартиру во Львове
Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал за 2017 год новую квартиру площадью более 90 кв.м во Львове.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий стал собственником квартиры площадью более 90 кв.м во Львове, задекларировал 289 тыс. грн заработной платы и подарки на сумму 444 тыс. грн.
Согласно электронной декларации за 2017 год, 289 тыс. грн составила зарплата А.Парубия в Верховной Раде, почти 48 тыс. грн – у его супруги во Львовском национальном университете им.И.Франко.
В декларации указаны подарки в неденежной форме от родственников на сумму около 444 тыс. грн.
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В декабре 2017 года спикер парламента стал собственником квартиры площадью 92,1 кв.м во Львове, стоимость которой составляет около 740 тыс. грн.
Как и прежде, А.Парубий декларирует свое право пользоваться квартирой площадью 42 кв.м во Львове, а также право собственности супруги на квартиру (22 кв.м) в этом же городе, жилой дом (32 кв.м) и земельный участок в Урыче Сколивского района Львовской области. У супругов, как в предыдущих декларациях, есть два автомобиля.
Согласно декларации, наличными спикер держит 340 тыс. грн и почти $31 тыс.