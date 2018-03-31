Парубий приобрел квартиру во Львове

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий стал собственником квартиры площадью более 90 кв.м во Львове, задекларировал 289 тыс. грн заработной платы и подарки на сумму 444 тыс. грн.

Согласно электронной декларации за 2017 год, 289 тыс. грн составила зарплата А.Парубия в Верховной Раде, почти 48 тыс. грн – у его супруги во Львовском национальном университете им.И.Франко.

В декларации указаны подарки в неденежной форме от родственников на сумму около 444 тыс. грн.

В декабре 2017 года спикер парламента стал собственником квартиры площадью 92,1 кв.м во Львове, стоимость которой составляет около 740 тыс. грн.

Как и прежде, А.Парубий декларирует свое право пользоваться квартирой площадью 42 кв.м во Львове, а также право собственности супруги на квартиру (22 кв.м) в этом же городе, жилой дом (32 кв.м) и земельный участок в Урыче Сколивского района Львовской области. У супругов, как в предыдущих декларациях, есть два автомобиля.

Согласно декларации, наличными спикер держит 340 тыс. грн и почти $31 тыс.