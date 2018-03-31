Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко подчеркнул "серьезную опасность" строительства Северного потока-2 Порошенко подчеркнул "серьезную опасность" строительства Северного потока-2
Новости: День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев День свободы на Мальте: Порошенко поздравил мальтийцев
Новости: Определились финалисты турнира в Майами Определились финалисты турнира в Майами
Новости: SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану
X

Парубий приобрел квартиру во Львове

Андрей Парубий
10:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал за 2017 год новую квартиру площадью более 90 кв.м во Львове.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий стал собственником квартиры площадью более 90 кв.м во Львове, задекларировал 289 тыс. грн заработной платы и подарки на сумму 444 тыс. грн.

Согласно электронной декларации за 2017 год, 289 тыс. грн составила зарплата А.Парубия в Верховной Раде, почти 48 тыс. грн – у его супруги во Львовском национальном университете им.И.Франко.

В декларации указаны подарки в неденежной форме от родственников на сумму около 444 тыс. грн.

Парубий предложил отменить е-декларирование для антикоррупционеров 3 апреля

В декабре 2017 года спикер парламента стал собственником квартиры площадью 92,1 кв.м во Львове, стоимость которой составляет около 740 тыс. грн.

Как и прежде, А.Парубий декларирует свое право пользоваться квартирой площадью 42 кв.м во Львове, а также право собственности супруги на квартиру (22 кв.м) в этом же городе, жилой дом (32 кв.м) и земельный участок в Урыче Сколивского района Львовской области. У супругов, как в предыдущих декларациях, есть два автомобиля.

Согласно декларации, наличными спикер держит 340 тыс. грн и почти $31 тыс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Декларация, Квартира во Львове.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Днепре начал работу первый правовой клуб Магистратура по "Праву": Гриневич рассказала о "прививке от коррупции" В Украине зарегистрирована Нацслужба здоровья

Последние новости

Девушка Роналду больше не хочет детей Гала-концерт, звездные премьеры и "Реквием": насыщенная программа Нацоперы на апрель НБА: "Оклахома" в овертайме проиграла "Денверу" и другие матчи 30 марта
Сегодня читают
01 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
02 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
11:42 Необычный домик на берегу озера, который тяжело найти (Фото)
11:41 Шэрон Стоун призналась, что любовь помогает ей оставаться молодой
11:39 МВФ требует от Украины пересмотреть цены на газ
11:37 Джокович прервал сотрудничество с легендарным Агасси
11:34 Признаки того, что ты стареешь быстрее, чем должна
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну" Второе полнолуние 31 марта: когда мы увидим "Голубую Луну"
Добавить комментарий
0