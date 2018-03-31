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Супрун уверяет, что школы и детсады не имеют права требовать медкарты детей

Детский сад
11:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что в детский сад и школу достаточно предоставить справку от врача о состоянии здоровья.

"Медицинская карта ребенка для поступления в детсад или школу уже больше не нужна. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Еще раз напоминаем родителям, что "Медицинская карта ребенка" для поступления в детский сад или школу больше не нужна. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать", - отметила она.

Сейчас перед поступлением в детский сад или школу достаточно предоставить справку от врача о состоянии здоровья.

В детских садах при поступлении родителям необходимо предоставить справку о здоровье ребенка. Ее предоставит педиатр или семейный врач. Если ребенок имеет заболевание, о котором стоит знать медицинским работникам детсада, то по решению одного из родителей или другого законного представителя ребенка это также можно обозначить в справке.

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В школах перед поступлением необходимо пройти профилактический осмотр. В медучреждении предоставят форму № 0 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра". По решению одного из родителей или другого законного представителя ребенка в этой форме также можно обозначить информацию о заболеваниях, о которых необходимо знать медицинским работникам школы.

Кроме того, у родителей могут попросить предоставить информацию о вакцинации ребенка. Ведь карту профилактических прививок ведут и в учебных заведениях. Других форм, талонов и бумажек в садах и школах от родителей не имеют права требовать.

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Новости Украины, Детский сад, Поступление, Состояние здоровья ребенка, Справка от врача, Ульяна Супрун, Школа.
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