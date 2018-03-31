Погода на Вербное воскресенье в Украине: где пройдут дожди

1 апреля в западных областях умеренные дожди, в карпатском регионе сильные, в северных, днем и в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере, в Черниговской области, солнечно, в Житомирской - дождь, а в Киевской - дождь с грозой. В южном регионе - в Крыму и Херсонской области - сухо, а в Одесской и Николаевской областях - дождь с грозой. В Киеве дождь с грозой, днем от +15 до +17.

Ветер южный, 7-12 м/с, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°, в западных областях и на севере Левобережья 9-14°.

По данным Укргидрометцентра, 31 марта - 2 апреля в связи "связи с ожидаемыми дождями и снеготаянием возможно повышение уровней воды и образование значительного местного стока с дополнительными подтоплениями и оползней переувлажненной почвы.

По данным ГСЧС, 31 марта - 5 апреля на р. Дунай возле м. Вилково (Одесская обл.) В результате прохождением волны весеннего половодья и нагинного ветра ожидается сохранение опасных уровней воды в пределах 160-170 см (при 155 см подтопления пониженных незаселенных участков города). На 8 ч. 30 марта уровень воды р. Дунай м. Вилково равна 160 см над нулем поста.

3 - 5 апреля на украинском участке, в связи с прохождением волны весеннего половодья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

В западных областях Украины небольшой дождь, температура ночью +6...+8°, днем около +9...+13°. Ветер южный, 7-12 м/с.

В Карпатах ночью дождь, температура воздуха ночью +7...+9°, днем +11...+13°. Ветер южный, 7-12 м/с

На севере Украины ясно. Температура ночью +2...+6°, днем +9...+16°. Ветер южный 7-12 м/с.

В центре Украины дождь, температура ночью +4...+6°, днем около +15...+17°. Ветер южный 7-12 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +4...+6°, днем +13...+15°. Ветер южный 7-12 м/с.

В южных областях Украины местами пройдет дождь, температура ночью +4...+6°, днем около +13...+16°. Ветер южный 7-12 м/с.

В Крыму ясно; температура ночью +4...+6°, днем +17...+19°.

В Киеве местами небольшие дожди. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.