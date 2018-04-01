Пэрис Хилтон торжественно открыла первый отель во Львове

Известная светская львица и певица Пэрис Хилтон посетила открытие львовского «Гранд отеля».

Кроме Пэрис Хилтон на открытии отеля побывали и отечественные звезды и политики.

Среди них певцы Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий.

Также депутаты Богдан Дубневич, Дмитрий Добродомов, представители власти Львовщины и другие.