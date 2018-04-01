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Пэрис Хилтон торжественно открыла первый отель во Львове
05:18 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Американская модель и певица находится во Львове с важной миссией.
Известная светская львица и певица Пэрис Хилтон посетила открытие львовского «Гранд отеля».
Кроме Пэрис Хилтон на открытии отеля побывали и отечественные звезды и политики.
Среди них певцы Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий.
Также депутаты Богдан Дубневич, Дмитрий Добродомов, представители власти Львовщины и другие.
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