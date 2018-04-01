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Студенты установили рекорд по созданию Пасхальных открыток для диаспоры

Киев
08:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинские студенты создали более 10 тысяч открыток с поздравлениями к Пасхе для украинской диаспоры.

Украинские студенты подготовили более 10 тысяч открыток с поздравлениями к Пасхе для украинцев, которые живут за пределами Родины.

В этом году было написано 9806 поздравлений. Еще 462 открытки прислали студенты из Северодонцка, но из-за проблем с транспортировкой они прибудут в Киев позже.

Своеобразный рекорд зафиксировала генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крысюк.

Ежегодно украинские студенты по инициативе Студенческого совета при Министерстве информационной политики подписывают открытки к Пасхе для украинцев диаспоры. Помощь в доставке поздравлений оказывает Всемирный конгресс украинских молодежных организаций (ВКУМО), который действует при Всемирном конгрессе украинцев с 2013 года.

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Деятельность ВКУМО распространяется на страны, где действуют украинские молодежные организации и организованная украинская община, и на Украину. Всемирный конгресс украинцев объединяет 20 млн украинцев в 133 странах мира.

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Новости Украины, Открытки, Пасха, Украинская диаспора, Украинские студенты.
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