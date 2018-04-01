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Е-декларация Супрун: $1,5 тысячи на добровольное страхование за границей

Ульяна Супрун
11:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на пенсионном счет в UBS Financial Services перечислила еще $555 663.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала е-декларацию за 2017 год, в которой задекларировала 357 375 гривен доходов.

В частности, ее заработная плата составила 348 284 грн, а 9 091 грн - процентов на банковский вклад. На банковских счетах У.Супрун в Украине размещено 140 949 гривен, у мужа - 12 701 гривен.

Также совместно с мужем у нее в Citibank NA размещено $8 317 долларов.

Кроме того, $3 652 164 у них размещено на счетах в UBS Financial Services Inc (США), а у У.Супрун на пенсионном счете в UBS Financial Services размещено еще $555 663.

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У.Супрун с мужем пользуются квартирой в Киеве общей площадью 128,7 кв. м.

В 2017 году и.о. министра потратила $1 670 на добровольное страхование за границей.

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Новости Украины, Банковский счет, Зарплата, Квартира в Киеве, Ульяна Супрун, Электронная декларация.
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