Появились правильные ответы пробного ВНО
Новости Украины: Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к заданиям пробного тестирования ВНО.
Украинский центр оценивания качества образования в разделе "Пробное ВНО" разместил правильные ответы к заданиям пробного тестирования. Участники оценивания могут сравнить свои ответы, зайдя на сайт УЦОКО.
"Участники, принимавшие участие в пробном тестировании, могут проверить правильность выполнения заданий и высчитать количество набранных тестовых баллов", - говорится в сообщении.
Максимальное количество тестовых баллов, которое можно получить, выполнив все задания:
- история Украины – 94,
- математика – 62,
- биология – 80,
- география – 94,
- химия – 80,
- физика – 60,
- английский, немецкий, французский, испанский языки – 72.
Также в разделе размещены аудиофайлы по иностранным языкам к заданиям тестовой тетради части "Понимание речи на слух".
Для определения результатов пробного тестирования участники могут вносить ответы в сервис "Определить результаты пробного ВНО" до 3 апреля включительно.
Более 200 тыс человек зарегистрировались на ВНО-2018
Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 баллов и шкалу 1-12 будут размещены в разделе "Пробное ВНО" 6 апреля.
Для тех, кто воспользуется сервисом определения результатов, информация о количестве набранных баллов будет размещена в персональном кабинете участника пробного тестирования 6 апреля.