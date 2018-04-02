Появились правильные ответы пробного ВНО

Украинский центр оценивания качества образования в разделе "Пробное ВНО" разместил правильные ответы к заданиям пробного тестирования. Участники оценивания могут сравнить свои ответы, зайдя на сайт УЦОКО.

"Участники, принимавшие участие в пробном тестировании, могут проверить правильность выполнения заданий и высчитать количество набранных тестовых баллов", - говорится в сообщении.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно получить, выполнив все задания:

история Украины – 94,

математика – 62,

биология – 80,

география – 94,

химия – 80,

физика – 60,

английский, немецкий, французский, испанский языки – 72.

Также в разделе размещены аудиофайлы по иностранным языкам к заданиям тестовой тетради части "Понимание речи на слух".

Для определения результатов пробного тестирования участники могут вносить ответы в сервис "Определить результаты пробного ВНО" до 3 апреля включительно.

Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 баллов и шкалу 1-12 будут размещены в разделе "Пробное ВНО" 6 апреля.

Для тех, кто воспользуется сервисом определения результатов, информация о количестве набранных баллов будет размещена в персональном кабинете участника пробного тестирования 6 апреля.