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Появились правильные ответы пробного ВНО

Тестирование
14:37 Сегодня Телеграф
Фото: testportal.gov.ua

Новости Украины: Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к заданиям пробного тестирования ВНО.

Украинский центр оценивания качества образования в разделе "Пробное ВНО" разместил правильные ответы к заданиям пробного тестирования. Участники оценивания могут сравнить свои ответы, зайдя на сайт УЦОКО.

"Участники, принимавшие участие в пробном тестировании, могут проверить правильность выполнения заданий и высчитать количество набранных тестовых баллов", - говорится в сообщении.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно получить, выполнив все задания:

  • история Украины – 94,
  • математика – 62,
  • биология – 80,
  • география – 94,
  • химия – 80,
  • физика – 60,
  • английский, немецкий, французский, испанский языки – 72.

Также в разделе размещены аудиофайлы по иностранным языкам к заданиям тестовой тетради части "Понимание речи на слух".

Для определения результатов пробного тестирования участники могут вносить ответы в сервис "Определить результаты пробного ВНО" до 3 апреля включительно.

Более 200 тыс человек зарегистрировались на ВНО-2018

Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 баллов и шкалу 1-12 будут размещены в разделе "Пробное ВНО" 6 апреля.

Для тех, кто воспользуется сервисом определения результатов, информация о количестве набранных баллов будет размещена в персональном кабинете участника пробного тестирования 6 апреля.

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Новости Украины, ВНО-2018, Правильные ответы к заданиям, Пробное ВНО, Проверка.
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