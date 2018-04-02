Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине начался сезон ремонта дорог В Украине начался сезон ремонта дорог
Новости: Билеты на поезда могут подорожать уже в апреле Билеты на поезда могут подорожать уже в апреле
Новости: Джошуа: Я не собираюсь так просто дать Уайлдеру все, что он хочет Джошуа: У меня нет времени отдыхать после победы над Паркером
Новости: Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым
X

В Бельгию впервые поедут на лечение украинские военные

Украинский военный
15:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Брюссель на лечение впервые отправят на лечение и реабилитацию трех украинских военнослужащих, раненых в зоне АТО.

В Брюссель на этой неделе прибудут для лечения и реабилитации первые три украинских военнослужащих, которые получили ранение в противостоянии российской агрессии. В качестве принимающей стороны выступило Министерство обороны Бельгии.

С украинской стороны пребывание украинских военных координирует Посольство Украины в Королевстве Бельгия.

Трое военнослужащих пройдут курс лечения и реабилитации на базе брюссельского военного госпиталя.

Названо количество военных, получивших статус участника боевых действий

Все финансовые расходы обеспечивает Министерство обороны Бельгии.

Как планируется, позже в этом году на лечение и реабилитацию в Брюссель прибудут еще двое украинских военных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Брюссель, Лечение, Министерство обороны Бельгии, Реабилитация, Украинские военнослужащие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Польша построит скоростную дорогу к украинской границе Не предоставили е-декларации: на Винничине оштрафовали депутатов Названо количество военных, получивших статус участника боевых действий

Последние новости

В Малайзии будут судить за "фейки" Пилот выложил в Сеть снимки штормовых облаков, снятых на высоте 10 000 метров (Фото) Гэндальф — кот-путешественник из приюта, чьи каникулы гораздо круче твоих
Сегодня читают
01 Инструкция по выбору семейного врача
02 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
03 Вера Савченко обратилась к Трампу
04 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
05 "Шахтер" разгромил "Зарю"
Новости сегодня
16:06 В Черногории взорвали автомобиль вблизи дома известного журналиста
16:06 Семья Меган Маркл получит уникальный подарок в честь свадьбы
16:01 Стало известно, когда начнет действовать "Закон о парковке"
16:01 Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 2 апреля
15:59 Тони Фергюсон будет лишен временного пояса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Минске обсудят вопрос обмена заключенными В Минске обсудят вопрос обмена заключенными
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Инструкция по выбору семейного врача
Новости: ГСЧС предупреждает о паводке ГСЧС предупреждает о паводке
Новости: В сеть попали неудачные дубли "Звездных войн: Последние джедаи" (видео) В сеть попали неудачные дубли "Звездных войн: Последние джедаи" (видео)
Добавить комментарий
0