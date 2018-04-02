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В Бельгию впервые поедут на лечение украинские военные
Новости Украины: В Брюссель на лечение впервые отправят на лечение и реабилитацию трех украинских военнослужащих, раненых в зоне АТО.
В Брюссель на этой неделе прибудут для лечения и реабилитации первые три украинских военнослужащих, которые получили ранение в противостоянии российской агрессии. В качестве принимающей стороны выступило Министерство обороны Бельгии.
С украинской стороны пребывание украинских военных координирует Посольство Украины в Королевстве Бельгия.
Трое военнослужащих пройдут курс лечения и реабилитации на базе брюссельского военного госпиталя.
Названо количество военных, получивших статус участника боевых действий
Все финансовые расходы обеспечивает Министерство обороны Бельгии.
Как планируется, позже в этом году на лечение и реабилитацию в Брюссель прибудут еще двое украинских военных.
Telegraf.com.ua