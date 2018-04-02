В Бельгию впервые поедут на лечение украинские военные

В Брюссель на этой неделе прибудут для лечения и реабилитации первые три украинских военнослужащих, которые получили ранение в противостоянии российской агрессии. В качестве принимающей стороны выступило Министерство обороны Бельгии.

С украинской стороны пребывание украинских военных координирует Посольство Украины в Королевстве Бельгия.

Трое военнослужащих пройдут курс лечения и реабилитации на базе брюссельского военного госпиталя.

Все финансовые расходы обеспечивает Министерство обороны Бельгии.

Как планируется, позже в этом году на лечение и реабилитацию в Брюссель прибудут еще двое украинских военных.