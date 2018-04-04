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Минсоцполитики предупреждает о мошенниках

Минсоцполитики
15:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство социальной политики предупреждает о выдающих себя за сотрудников министерства мошенниках.

Министерство социальной политики Украины предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников этого министерства.

"В Министерство социальной политики Украины поступила информация о попытках мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников министерства, предлагали приобрести медицинские приборы", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что мошенники звонят пожилым людям, представляются сотрудниками Минсоцполитики и рассказывают об акционной возможности приобрести товары по сниженной цене, требуя при этом осуществить предварительную оплату части стоимости товара.

"Просим не верить мошенникам и не перечислять деньги преступникам", - призывают в Минсоцполитики.

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Новости Украины, Минсоцполитики, Мошенники, Предупреждение о мошенничестве, Преступники, Украина.
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