Минсоцполитики предупреждает о мошенниках

Министерство социальной политики Украины предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников этого министерства.

"В Министерство социальной политики Украины поступила информация о попытках мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников министерства, предлагали приобрести медицинские приборы", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что мошенники звонят пожилым людям, представляются сотрудниками Минсоцполитики и рассказывают об акционной возможности приобрести товары по сниженной цене, требуя при этом осуществить предварительную оплату части стоимости товара.

"Просим не верить мошенникам и не перечислять деньги преступникам", - призывают в Минсоцполитики.