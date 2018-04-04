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Минсоцполитики предупреждает о мошенниках
15:09 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Министерство социальной политики предупреждает о выдающих себя за сотрудников министерства мошенниках.
Министерство социальной политики Украины предупреждает о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников этого министерства.
"В Министерство социальной политики Украины поступила информация о попытках мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников министерства, предлагали приобрести медицинские приборы", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что мошенники звонят пожилым людям, представляются сотрудниками Минсоцполитики и рассказывают об акционной возможности приобрести товары по сниженной цене, требуя при этом осуществить предварительную оплату части стоимости товара.
"Просим не верить мошенникам и не перечислять деньги преступникам", - призывают в Минсоцполитики.
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