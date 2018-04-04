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МИД опасается распространения эпидемии желтой лихорадки в Украине

Шприц
22:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В МИД Украины предупреждают о вспышке эпидемии желтой лихорадки в Бразилии.

В связи со вспышкой эпидемии желтой лихорадки в ряде штатов Бразилии Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам, которые направляются в эту южноамериканскую страну заблаговременно осуществлять превентивные меры с целью минимизации возможных рисков заражения.

В обнародованном в среду на сайте МИД Украины сообщении отмечается, что превентивные меры с целью минимизации возможных рисков заражения желтой лихорадкой стоит предпринять украинцам, которые намерены посетить штаты Рио-де-Жанейро, Сан Пауло, Минас Жерайс, Амапа, Мато Гроссо, Пара.

По состоянию на 2 апреля требование по обязательному наличию прививки против желтой лихорадки для туристов при въезде в Бразилию (кроме туристов, путешествующих из Анголы и Демократической Республики Конго) отсутствуют, однако Всемирная организация здравоохранения проводит активную работу по информированию туристов о необходимости прививки против вируса желтой лихорадки.

"Не подлежат вакцинации дети до 9 месяцев, беременные женщины; лица с тяжелыми формами аллергии на белок, лица с иммунодефицитом. Граждане Украины, которые уже находятся в Федеративной Республике Бразилия, могут сделать прививки в медицинских пунктах на территории страны. В случае выявления заболевания, рекомендуем гражданам Украины немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Бразилия, Заражение, МИД Украины, Украина, Эпидемия, Эпидемия желтой лихорадки.
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