Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

Это день, когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно забеременеет от Святого Духа и родит Сына Божьего – Иисуса Христа.

Благовещение 2018 в Украине: дата праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из 12 главных праздников православной церкви, дата которого не меняется. По юлианскому стилю праздник отмечается ежегодно 7 апреля. В 2018 году Благовещение выпадает в последний день Страстной недели – в субботу перед Пасхой.

Традиции Благовещения 2018 в Украине

Праздник Благовещения один из самых больших весенних праздников. В церкви в этот день освящают просвиры, а хозяева в Украине выпускают из хлевов животных, чтобы слышали весну. Также незамужние девушки возле храмов танцуют первый весенний хоровод - "кривой танец".

Согласно поверью, на Благовещение нельзя тяжело работать, убивать животных, веселиться и проводить шумные забавы, однако, если праздник выпадает в период Пасхального поста, то он в этот день частично ослабляется.

Народные приметы на Благовещение 2018 в Украине