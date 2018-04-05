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Новости: Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике
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Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

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Благовещение 2018
18:56 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Благовещение православные христиане празднуют каждый год 7 апреля.

Это день, когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно забеременеет от Святого Духа и родит Сына Божьего – Иисуса Христа.

Благовещение 2018 в Украине: дата праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из 12 главных праздников православной церкви, дата которого не меняется. По юлианскому стилю праздник отмечается ежегодно 7 апреля. В 2018 году Благовещение выпадает в последний день Страстной недели – в субботу перед Пасхой.

Традиции Благовещения 2018 в Украине

Праздник Благовещения один из самых больших весенних праздников. В церкви в этот день освящают просвиры, а хозяева в Украине выпускают из хлевов животных, чтобы слышали весну. Также незамужние девушки возле храмов танцуют первый весенний хоровод - "кривой танец".

Согласно поверью, на Благовещение нельзя тяжело работать, убивать животных, веселиться и проводить шумные забавы, однако, если праздник выпадает в период Пасхального поста, то он в этот день частично ослабляется.

Народные приметы на Благовещение 2018 в Украине

  • Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху.
  • Однако если на Благовещение очень тепло, то на Пасху будет холодно.
  • Если на Благовещение солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если в полдень – средняя, если ясно вечером – поздняя.
  • Если на небе не удалось посчитать ни одной ласточки, значит, весна будет холодная и еще не скоро начнет теплеть.
  • Если на Благовещение будет хорошая погода – будет хороший урожай.
  • Если на Благовещение снег летит – лето неурожайное.
  • Гроза в день и вечер Благовещения свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов.
  • А вот если будет падать дождь, то осенью будет очень богатый урожай грибов.
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Новости Украины, 7 апреля, Благовещение 2018, Дата, Когда, Праздник, Приметы, Традиции, Украина.
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