В пасхальную ночь порядок будут охранять более 20 тысяч правоохранителей

В праздничных мероприятиях на Пасху ожидается участие почти 9 млн. граждан, к охране порядка и безопасности будут привлечены 21,6 тысяч правоохранителей, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

"Все подразделения МВД, в частности Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи. В праздничную ночь к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысяч правоохранителей. Среди них - тысяча военнослужащих Национальной гвардии", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в пятницу.

По его словам, сотрудники полиции уже провели обследование почти 6,9 тысяч культовых сооружений по всей Украине.

"В праздничных мероприятиях будут участвовать почти 9 млн. граждан. Самые многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях", - сказал С.Яровой.

Кроме того, с 7 по 9 апреля для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться около 14 тысяч личного состава ГСЧС и 3,9 тысяч единиц спецтехники. "В этот период силовые и правоохранительные структуры будут работать в тесном взаимодействии для обеспечения безопасности наших граждан и гостей", - заверил первый замглавы МВД.

С.Яровой также сообщил, что правоохранители уже ведут подготовку к обеспечению безопасности на поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие в них 4 миллионов граждан, к обеспечению безопасности планируется привлечь более 14 тысяч полицейских и одной тысячи сотрудников Национальной гвардии.