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Сегодня православные отмечают Благовещения Пресвятой Богородицы

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Благовещения Пресвятой Богородицы
07:59 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Благовещение "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет", то есть всякая работа считается грехом.

Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке Читать полностью

Каждый год 7 апреля отмечается день Благовещения Пресвятой Богородицы. Это праздник является одним из 12 главных в православном календаре.

Благовещение означает "благая", то есть хорошая весть. Именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал ей о грядущем рождении Иисуса Христа.

История праздника

Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике
Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике Читать полностью

Согласно предсказаниям, Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а по наступлению 14 лет она должна была оставить храм и либо вернуться к родителям, либо выйти замуж. Когда священники захотели выдать ее замуж, Мария возразила им и заявила, что обещала Богу остаться навсегда девою.

Тогда священники обручили ее с дальним родственником, восьмидесятилетним старцем Иосифом, чтобы он заботился о Марии. Они жили в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа и вели очень скромную и уединенную жизнь.

Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника
Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника Читать полностью

Через четыре месяца после обручении к Марии явился ангел и, когда она читала Священное Писание, сказал: "радуйся Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией – даров Святого Духа). Господь с тобою! Благословенна ты между женами".

Таким образом Архангел Гавриил возвестил ей, что она обрела величайшую благодать у Бога – стать материю сына Божия.

На возражения Марии о том, как может родиться сын у той, которая не знает мужа, Архангел открыл ей истину, которую он принес от Бога: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: "Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему".

Благовещение 2018: что можно и нельзя делать в этот праздник

В народе с Благовещением связаны различные обычаи. Говорят, что в Благовещение "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет" – в этот день любая работа считается грехом.

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Новости Украины, 7 апреля, Благовещения Пресвятой Богородицы, История праздника, Пасха 2018, Православные, Православный праздник, Праздник.
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