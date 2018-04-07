Благовещение 2018: что нельзя делать в этот день

7 апреля православные отмечают Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего.

Благовещение Пресвятой Богородицы-2018: история праздника 7 апреля

В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж.

Священники хотели выдать ее замуж, но Мария решила посвятить себя Богу. Тогда священники обручили ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о ней. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.

Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился Марии и сказал: "Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами". Архангел Гавриил возвестил ей, что она избрана стать матерью Божьей.

Благовещение-2018: что нельзя делать 7 апреля

На Благовещение категорически запрещалось делать какую-то работу: "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".

В Благовещение нельзя ничего отдавать из дома, особенно одалживать деньги. Считается, что так можно отдать свое здоровье и благополучие.

В Благовещение нельзя стричься, красить и даже причесывать волосы. Также нельзя шить и вязать.

На Благовещение не надо сеять семена или высаживать саженцы, может не быть урожая.

В Благовещение нельзя жечь свечи, лучины и лампы для освещения дома, чтобы не пропустить свет Ангела.

В Благовещение нельзя одевать новую одежду – порвется и испачкается так, что не отстираете.