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Новости: Турчинов поздравил соотечественников со днем Воскресения Господня Турчинов поздравил соотечественников со днем Воскресения Господня
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Турчинов поздравил соотечественников со днем Воскресения Господня

Александр Турчинов
13:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам секретаря СНБО, в последние годы украинцы подверглись очень тяжелым испытаниям, но победа будет с нами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев со светлым днем Воскресения Господня.

Текст поздравления передан пресс-службой СНБО.

«Этот праздник из века в век, из года в год преподносит нас над суетой и обыденностью. Иисус Христос пришел на Землю, чтобы, отдав за нас свою жизнь, повернуть человечество к Богу и доказать, что настоящая Любовь всегда побеждает злобу и жестокость. Воскресение Спасителя утверждает, что не только царство тьмы можно преодолеть, преодолеть можно и смерть», - отметил Турчинов.

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По его словам, «в эти дни мы вспоминаем наших защитников, отдавших жизнь за нашу свободу, за наше государство, и просим Божьей защиты для тех, кто сегодня защищает Украину с оружием в руках».

«В последние годы мы подверглись очень тяжелым испытаниям. Но украинский народ никогда не был одиноким. С нами Бог, с нами правда, с нами будет и победа!» - подчеркнул Турчинов.

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Новости Украины, Александр Турчинов, Воскресение Господне, Пасха, СНБО.
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