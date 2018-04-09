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Журналист снял на видео переброс военной техники РФ в Украину

Российские БМП
08:09 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Видео с российской техникой было снято в 40 км от границы с Украиной.

В Сети появилось видео с российской военной техникой, которая едет в сторону границы с Украиной.

Соответствующую видеозапись опубликовала журналист "Голоса Америки" Фатима Тлисова на своей странице в Twitter.

 

По ее словам, видео было снято 7 апреля в селе Петровка Ростовской области РФ. На нем видны боевые машины десанта (БМД), каждая из которых может перевозить трех членов экипажа и пятерых десантников.

По словам местных жителей, это уже второй конвой, отметила Тлисова.

 

По словам координатора исследовательского проекта Bellingcat Эрика Толера, видео было снято в 40 км от границы с Украиной.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, основываясь на данных геолокации.

По словам Толера, ближайшая российская военная база в этом районе расположена на расстоянии около 17 км.

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Новости Украины, Армия РФ в Украине, Доказательства присутствия РФ на Донбассе, Российская военная техника в Украине, РФ, Украина.
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