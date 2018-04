Журналист снял на видео переброс военной техники РФ в Украину

В Сети появилось видео с российской военной техникой, которая едет в сторону границы с Украиной.

Соответствующую видеозапись опубликовала журналист "Голоса Америки" Фатима Тлисова на своей странице в Twitter.

Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2

По ее словам, видео было снято 7 апреля в селе Петровка Ростовской области РФ. На нем видны боевые машины десанта (БМД), каждая из которых может перевозить трех членов экипажа и пятерых десантников.

По словам местных жителей, это уже второй конвой, отметила Тлисова.

The original tweet with this Russian equipment video said that the BMP-3s were "tanks passing into #Ukraine", leading to a panic that this is a new Debaltseve. Geolocation shows the video was taken almost 40km from the border. The largest Russian base in the area is ~17km away. pic.twitter.com/uQecC3DGdV

— Aric Toler (@AricToler) 8 апреля 2018 г.