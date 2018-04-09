Беларусь и РФ проведут учения десантников, воевавших на Донбассе

На Брестском полигоне сегодня открываются совместные учения белорусских и российских десантников, которые продлятся до 12 апреля.

Об начале учений сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

"9 апреля состоится торжественная церемония открытия совместных учений, а активная фаза пройдет в период с 10 по 12 апреля", - говорится в сообщении.

В учениях принимают участие военные 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил спецопераций ВС РБ. Россияне из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск прибыли в Беларусь неделю тому назад, 2 апреля.

Как отмечают в белорусской редакции "Радио Свобода", российская дивизия "известна участием в обоих чеченских войнах 1994-1995 и 1999-2004 годов, в войне в Грузии в 2008 году и в аннексии украинского Крыма в 2014 году". Информационные источники в Пскове сообщили и об участии бойцов 76 дивизии в боях на Донбассе, хотя российское командование эти данные опровергает, добавляет издание.