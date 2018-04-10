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Украинцев предупредили о пожарной опасности

Украинцам угрожают пожары
17:33 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни.

В ближайшие дни в Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"11-13 апреля в западных, Житомирской, 13 апреля в большинстве районов Винницкой области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности; на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что 11 апреля в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по всей территории области ожидается высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

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Новости Украины, ГСЧС, Пожар, Пожароопасность, Синоптики.
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